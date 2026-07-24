Letizia di Spagna si presenta all'udienza di Palazzo con un look da spiaggia: abito sbracciato di Antik Batik e scarpe con le zeppe. E nessuno osa criticarla

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

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Letizia di Spagna entra nel mood vacanziero e osa presentarsi all’udienza di Palazzo con un look disinvolto che è più adatto a un aperitivo al mare, per quanto sia impeccabile ed elegante.

Letizia di Spagna, l’abito di Antik Batik con ricami

Abbandonato il rosso che ha sfoggiato i giorni scorsi per celebrare la vittoria della Spagna ai Mondiali 2026, Donna Letizia si è presentata all’udienza settimanale a Palazzo della Zarzuela con un magnifico abito di Antik Batik, un brand francese noto per le sue stoffe a fantasia e lo stile etnico. I suoi abiti estivi e i capi da mare sono l’ultima tendenza dell’estate.

A consacrare definitivamente il marchio ci pensa Letizia di Spagna che ha indossato un abito nero smanicato in cambric di cotone. Il modello a girocollo presenta dei decori floreali sulle spalline, un corpetto a pieghe e una gonna lunga svasata e a balze bordate di bianco. Mentre il girovita è segnato da una cintura sottile in stoffa.

L’abito sta divinamente a Letizia, ne esalta la linea ed è perfetto per il suo incarnato abbronzato. Ma è più ideale per un evento a Palma di Maiorca, dove presto si trasferirà per trascorrere un periodo di vacanza, che per un appuntamento di lavoro nella sala delle udienze di Palazzo.

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Letizia di Spagna, le scarpe in corda

A sottolineare lo stile estivo del suo look sono anche le scarpe. Letizia da diversi anni non indossa più i tacchi alti e sottili per un problema ai piedi a causa del quale ha subito anche un intervento chirurgico. Per questo porta solo tacchi midi. Negli impegni più formali l’abbiamo vista con slingback e décolleté classiche alte al massimo 5 cm. Questo tipo di calzatura avrebbe reso meno “vacanziero” lo stile del suo outfit e nel contempo avrebbe slanciato la sua figura.

Ma la Reina ha optato per delle espadrillas nere con zeppa in corda, di Calzados Picon. Letizia ama molto questo genere di scarpe, proprio come un tempo Kate Middleton. Ma se quest’ultima non le porta più, nemmeno quando deve camminare su un prato, Letizia non ci rinuncia, nemmeno durante un incontro formale. Anche perché questo modello porta il suo nome e lo ha già indossato pochi giorni fa a Girona. Dunque, è già diventato il suo preferito per questa estate.

Letizia di Spagna, gli orecchini a stella con diamanti

Altro dettaglio interessante della mise della Regina sono gli orecchini. Letizia ha scelto dei pendenti a forma di stella in oro e diamanti, creati da Isabel Guarch.

Sono ispirati alle forme geometriche della rosa dei venti, la cui invenzione è attribuita allo studioso maiorchino Raimondo Lullo. Ognuna delle sue otto punte indica i venti delle Baleari e del Mediterraneo – maestrale, embato o tramontana – che hanno guidato i marinai per secoli. Letizia li ha già indossati in altre 10 occasioni.

Anche se la mise è decisamente fuori luogo, nessuno osa dire qualcosa alla Reina che anche sui social incassa solo complimenti, come questo: “Ammettiamolo, Letizia potrebbe indossare anche un sacchetto di carta marrone e sarebbe comunque impeccabile. Questo look le sta benissimo, è super chic 🙂”.