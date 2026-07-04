Letizia di Spagna recupera l’abito vintage in taffetà ed è magnifica

IPA Letizia di Spagna, l'abito di taffetà

Quando lo facciamo noi si chiama semplicemente ‘rimettere quel vestito’, e non ci curiamo nemmeno che qualcuno lo noti. Tra comuni mortali funziona così. Quando lo fa una regina, invece, diventa moda circolare, gesto consapevole, notizia. Letizia di Spagna ha riportato in scena uno degli abiti più applauditi del suo guardaroba per la 106esima edizione dei Premi di giornalismo ABC Mariano de Cavia, Luca de Tena e Mingote, la serata che il 2 luglio ha riunito nella sede del quotidiano ABC, a Madrid, il meglio della stampa spagnola. Al suo fianco re Felipe VI, e addosso un taffetà nero che di anni ne ha cinque ma li porta benissimo.

Il ritorno dell’abito in taffetà

Il modello è di The 2nd Skin Co, firma spagnola tra le predilette della Regina: senza maniche, collo chiuso, gonna midi voluminosa punteggiata di fiocchi tridimensionali sui fianchi e una cintura sottile a segnare il punto vita. Una silhouette che le testate spagnole hanno ricondotto in coro al New Look di Christian Dior, quello di fine anni Quaranta con la vita stretta e la gonna a corolla.

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Letizia lo aveva indossato per la prima volta ai Premi Principessa delle Asturie del 2021 e poi al Teatro Real nel 2023. Tre utilizzi. Al debutto il look sarebbe rimasto un po’ sacrificato dalle mascherine del Covid: chiamarlo secondo tentativo, insomma, non è del tutto sbagliato. Il resto è rigorosamente tono su tono, slingback nere dal tacco basso e clutch Bow Tie di Aquazzura in raso, con i capelli sciolti pettinati di lato e un trucco più marcato sugli occhi. È il secondo anno consecutivo che la Regina sceglie il nero per questa serata: nel 2025 era toccato a un abito Sybilla senza spalline.

I gioielli che passano di regina in regina

Con un abito così sobrio, il compito di brillare spettava ai gioielli. E Letizia ha attinto al capitolo più prezioso dello scrigno reale: le joyas de pasar, gli otto pezzi che per volontà testamentaria della regina Vittoria Eugenia si trasmettono di sovrana in sovrana. Oggi spettano in usufrutto a Letizia, un domani passeranno alla principessa Leonor, che di certo non dovrà preoccuparsi degli accessori.

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Per l’occasione la Regina ha scelto gli orecchini chatones, diamanti usciti dai laboratori di Ansorena, storici fornitori della Casa Reale, e un bracciale di brillanti che sarebbe uno dei due esemplari gemelli ricavati da una piccola corona regalata da Alfonso XIII alla moglie Vittoria Eugenia per le nozze del 1906. Sembra inoltre che questi sarebbero gli stessi identici gioielli abbinati all’abito nel 2021. Nemmeno il beauty case, evidentemente, era un caso.

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Una serata speciale per l’ex giornalista

Questi premi, per Letizia, valgono più di un impegno in agenda. Prima della corona, Letizia Ortiz era una giornalista, e proprio nel 2000 aveva vinto il premio Mariano José de Larra come miglior professionista spagnola under 30. I reali partecipano alla cerimonia da vent’anni: il debutto di lei risale al 2006, con un abito argentato di Felipe Varela, e da allora ha saltato l’appuntamento solo negli anni della pandemia.