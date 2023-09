Frasi sul parrucchiere: le più divertenti (e non solo) da condividere assolutamente

Fonte: 123RF Frasi sul parrucchiere: citazioni e aforismi

Il parrucchiere, per noi donne, è molto più di un professionista che si occupa della nostra chioma. Perché – diciamocelo – i nostri capelli rappresentano una parte importante di noi. Un biglietto da visita, certo, ma anche un modo per esprimere la nostra personalità e identità. Attraverso la chioma, diciamo molto. DiLei ha raccolto per voi le frasi sul parrucchiere da leggere e condividere assolutamente: divertenti, iconiche, ma anche riflessive, perché il legame tra una donna e il suo parrucchiere è (davvero) imbattibile.

Frasi sul parrucchiere: le più iconiche

Avete mai letto le frasi più belle sul parrucchiere? Questa figura professionale non si limita ad acconciare i capelli: è spesso un custode di segreti ineguagliabile. Perché ci sentiamo così in connessione con lui o lei? Semplice: il parrucchiere o la parrucchiera si mettono nei nostri panni. I capelli, poi, sono una parte di noi che amiamo e che non permettiamo a tutti di sfiorare. E forse è proprio per questo che si instaura un legame profondo, sincero, non solo professionale, ma anche d’amicizia. Di seguito, abbiamo scelto le citazioni sul parrucchiere da autori celebri: fanno riflettere, ma anche comprendere quanto sia importante per noi la chioma.

– Come vuole che le tagli i capelli?

– In silenzio. Sergej Dovlatov

– In silenzio. Sergej Dovlatov Se i tuoi capelli sono a posto e indossi belle scarpe, puoi cavartela in ogni situazione Iris Apfel

Io vivo spettinata perché tutte le cose belle, veramente belle di questa vita, spettinano. Mafalda

Un’anziana signora si rivolge a un’altra: “Ehi, ma chi ti ha pettinato i capelli? Mio Dio, sembrano una parrucca”. E quella: “Ma è una parrucca”. E la prima: “Davvero? Chi l’avrebbe mai detto…”. Larry Best

Un amore che se ne va è una dimostrazione filosofica così ricca che trasforma un parrucchiere in un emulo di Socrate. Emil Cioran

Per piacere alle donne bisogna avere nello spirito e nei modi qualcosa del “parrucchiere” e del “commesso viaggiatore”. Paul Léautaud

Mentre il rasoio del parrucchiere lavora la nuca, il cliente osserva un minuto di silenzio. Ramón Gómez de la Serna

L’acconciatura giusta può rendere bellissima una donna ordinaria, mentre una bella donna diventa indimenticabile. Sophia Loren

Della bellezza non vale la pena preoccuparsi; ciò che conta è la mente. Non si chiede un taglio di capelli da cinquanta dollari su una testa da cinquanta centesimi. Garrison Keillor

Datti da fare e munisciti di tutto ciò che può sostituire all’occorrenza o nelle emergenze un bravo parrucchiere: shampoo, balsamo, olio, phon agli ioni attivi, piastra, ferro arricciacapelli, e tutto quello che serve durante e dopo la messa in piega. Dopo il lavaggio, tampona bene la capigliatura con l’asciugamano per togliere tutta l’acqua in eccesso, così eviti l’effetto bruciatura quando passi il phon, e quando è estate lasciali asciugare al sole: è un vero toccasana. Eliselle

I capelli sono di fondamentale importanza per bambini. Piangono vigorosamente quando gli sono tagliati per la prima volta; non importa come crescono: folti, lisci o ricci, si sentono come se venissero tosati di una parte della loro personalità. Charlie Chaplin

Come lo psicoterapeuta, il parrucchiere instaura una relazione di fiducia con i propri clienti, trasformando non solo l’aspetto di una persona, ma anche ciò che prova. Tabatha Coffey

I parrucchieri sono una categoria meravigliosa: lavorano viso a viso con un altro essere umano con l’obiettivo di farlo sentire molto meglio e di guardarsi con un luccichio negli occhi. Vidal Sassoon

Perché preoccuparsi tanto dell’aspetto esteriore? Anche se farai tutto il possibile, le bestie ti supereranno in bellezza. Perché acconciarsi con tanta diligenza la capigliatura? Potrai farti crescere i capelli come i Parti o li potrai legare alla maniera dei Germani, o tenerli sparsi come fanno gli Sciti; in qualunque cavallo si agiterà una criniera più ricca; sul collo dei leoni se ne rizzerà una più bella. Lucio Anneo Seneca

A Hollywood la virtù di una ragazza è molto meno importante della sua acconciatura di capelli. Vieni giudicata da come sembri e non per quello che sei. Marilyn Monroe

È un vero peccato che tutte le persone che sanno come far funzionare il paese siano troppo occupate a guidare taxi o a tagliare capelli. George Burns

Anche il taglio dei capelli dice l’anima. Niccolò Tommaseo

I parrucchieri sono l’elemento più completamente inutile d’una nazione, insieme ai militari, agli accademici ed agli escrementi sul marciapiede. Pierre Desproges

Frasi divertenti sul parrucchiere e sulla parrucchiera

Ammettiamolo: a volte non ci siamo trovati bene con alcuni parrucchieri. Sì, perché se è vero che si instaura un legame speciale con alcuni, con altri non c’è proprio nulla da fare. Non si parla la stessa lingua, forse? Così, nel corso del tempo, sono state dette delle frasi simpatiche e divertenti sul parrucchiere: vere e proprio battute iconiche, come quelle di Luciana Littizzetto, per esempio. In ogni caso, vanno lette con il proprio parrucchiere di fiducia (sì, un po’ di autocritica serve sempre).

Dire a un parrucchiere “fai tu” è un po’ come decidere di fare bungee jumping senza elastico. Armato del suo ego colossale, come un boia al patibolo, lui darà mano alle forbici e taglierà. Tanto. Quei bei tagli asimmetrici, sfilacciati, impettinabili, portabili al massimo in sfilata a Milano collezioni. Luciana Littizzetto

Intanto voglio sapere il nome del tuo parrucchiere, che gli rigo la macchina! Luciana Littizzetto

Non chiedere mai a un barbiere se hai bisogno di tagliarti i capelli. Non chiedere mai a un commerciante se il suo prezzo è buono. Arthur Bloch

Non dite mai “Mi faccia una sorpresa!” alla parrucchiera o al barbiere. William Rotsler

In un paesino non puoi fregare qualcuno o litigarci, perché poi te lo ritrovi accanto dal parrucchiere il giorno dopo. Jilly Cooper

Non fare pasticci coi capelli, se no quando avrai quarant’anni sembreranno di un ottantacinquenne. Mary Schmich

Quando il parrucchiere ti dice “Allora, ti piacciono?” e tu dici “Sì, perfetti” e resti falso fino alla macchina. Tremenoventi

Il vero psicanalista delle donne è il loro parrucchiere. Ennio Flaiano

C’è un segnale inequivocabile. Un’azione apparentemente innocua. Un piccolo gesto che annuncia che… ok, hai cominciato finalmente a prendere la tua vita tra le mani. È quando riesci a dire al tuo parrucchiere che il taglio che ti ha fatto fa schifo. Luciana Littizzetto

Si sa di un tale che è sopravvissuto dopo essersi intromesso tra madre e figlia, ma non mettetevi in testa di tenere una donna lontana dal suo parrucchiere. Erma Bombeck

Si va dal parrucchiere quando serve. Il che può significare non andarci mai, se non per farsi dare una spuntatina, oppure avere uno o due appuntamenti fissi al mese. Chi vuole esser bella cura la sua chioma benissimo anche a casa. Eliselle

Sono dotate di fighitudine quelle che si alzano dal letto come se fossero appena uscite dal parrucchiere. Io invece esco dal parrucchiere come se fossi appena scesa dal letto. Luciana Littizzetto

Dato che esistono oratori balbuzienti, umoristi tristi, parrucchieri calvi, potrebbero anche esistere politici onesti. Dario Fo

Detti e modi di dire sul parrucchiere

Quali sono i detti e i modi di dire sul parrucchiere? Non ce ne sono molti, ma ne abbiamo trovati alcuni sfiziosi: dai proverbi fino alle riflessioni degli autori celebri, sappiamo molto bene che il parrucchiere parla una lingua tutta sua. Ma noi la conosciamo?

Il parrucchiere racconta le novità, mentre dovrebbe solo pettinare. Il giornalista è pieno di spirito, mentre dovrebbe solo raccontare le novità. Sono due tipi che mirano in alto. Karl Kraus

I parrucchieri sono dei professionisti del pettegolezzo; quando hanno le mani occupate, raramente tengono la lingua ferma. Stefan Zweig

Anche se nessuno ti ama, troverai sempre qualcuno disposto a tagliarti i capelli. Proverbio africano

Comunicare con il proprio parrucchiere abituale è un po’ come usare un codice di guerra. Si imparano un mucchio di cose. Per esempio, che non bisogna mai dire “Ne tolga un po’” a una persona che compra gli shampoo a casse e il cotone a balle. Oppure che strappare da un giornale una foto di Julia Roberts e mettergliela davanti dicendo “Li voglio così“ può essere molto rischioso. Se il parrucchiere si piega in due dalle risate e scappa nel retrobottega, conviene metterla via per un’altra volta. “Mi faccia una sorpresa”, poi, è una frase che non bisognerebbe mai usare. Non occorre che vi spieghi perché. Erma Bombeck

Mai chiedere al parrucchiere se hai bisogno di un taglio di capelli. Warren Buffett

Le conversazioni dal parrucchiere sono la prova inconfutabile che le teste servono per i capelli. Karl Kraus

Frasi sulle donne e sui parrucchieri

Veniamo probabilmente al legame che per una donna è imprescindibile nella vita: quello con il suo parrucchiere di fiducia. Ecco, proprio questo rapporto è unico nel suo genere. Un confidente, un amico, una persona a cui possiamo chiedere, oltretutto, un cambiamento radicale. Forse è anche questo che ci spinge a entrare così in sintonia con il parrucchiere. Così, abbiamo voluto raccogliere le frasi sulle donne e sui parrucchieri: un modo per celebrare questo rapporto, che non è in alcun modo semplicemente “lavorativo”.

Quando le persone mi chiedono come io abbia fatto ad arrivare così in alto, risponde sempre che è stato grazie all’aiuto di tutti i fotografi, truccatori e parrucchieri con cui ho lavorato. Linda Evangelista

La cura della propria chioma è qualcosa di tipicamente femminile. L’escursione al salone di bellezza non sarà arrestata né dalla batteria della macchina che si è scaricata, né da un tempo da lupi, né da un serbatoio che segnala zero benzina, né da una baby-sitter che dà forfait e neppure da una bomba sganciata sul salone di bellezza stesso. Erma Bombeck

L’acconciatura è l’elemento definitivo per capire se una donna conosce se stessa. Hubert De Givenchy

Il parrucchiere occupa un posto di fiducia nella vita di una donna. Linda Wells

Penso che la cosa più importante di cui una donna possa disporre − oltre al talento, naturalmente − è il suo parrucchiere. Joan Crawford

Parlare con il proprio parrucchiere è quasi come parlare con il proprio terapeuta. Andie MacDowell

Una donna che si taglia i capelli, è una donna che sta per cambiar vita. Coco Chanel

Quando una donna sta male, cosa fa? Va dal parrucchiere. Prima ancora che dall’analista. Mette quel che ha di più vuoto tra le mani del coiffeur e si abbandona fiduciosa. Luciana Littizzetto

Avere i capelli perfetti è importante per ogni donna: che siano lisci o ricci devono essere sani, lucenti e sempre a posto. Greta Di Giacinto

Non v’è in natura nulla di più variabile dell’acconciatura di una signora. Joseph Addison

Gli uomini non possono capire il legame che si crea tra una donna e il suo parrucchiere. Loro non considerano i capelli una delle grandi religioni del mondo. Erma Bombeck

Stranezze di noi donne: passiamo ore e ore dal parrucchiere, e poi non vediamo l’ora che qualcuno ci spettini. Olivia Gobetti

Se la bellezza è verità, perché le donne non vanno in biblioteca a farsi i capelli? Lily Tomlin

Le più belle frasi sui capelli

Le frasi sui capelli non sono solo divertenti o simpatiche, ma anche profonde: questo perché, di fatto, il capello, in psicologia, è rappresentato dalla forza, dalla seduzione, dal potere della rinascita. Del resto, quando desideriamo ardentemente un cambiamento, cosa facciamo noi donne? Andiamo dal nostro parrucchiere per cambiare colore, o chiedere un taglio o un’acconciatura audace. Sì, proprio così.