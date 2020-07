Chi è Tiziana Giardoni, moglie di Stefano D’Orazio

editato in: da

Tiziana Giardoni è la moglie di Stefano D’Orazio, ex batterista dei Pooh, e il grande amore della sua vita. L’artista ha avuto una vita sentimentale piuttosto travagliata che si è conclusa con le nozze, romanticissime, con la sua Tiziana nel 2017. Classe 1948, il cantante ha avuto una lunga storia d’amore con Lena Biolcati, sua collega, in seguito è stata legata a Emanuela Folliero, annunciatrice di Rete Quattro.

Nel 2017 il musicista ha deciso di sposare con rito civile Tiziana Giardoni che è stata la sua compagna oltre oltre dieci anni. Un amore solido e un matrimonio romantico che Stefano ha voluto raccontare in un libro intitolato: Non mi sposerò mai – Come organizzare il matrimonio perfetto senza avere alcuna voglia di sposarsi. La cerimonia si è tenuta alla presenza di 400 invitati fra cui non potevano mancare gli amici e colleghi di D’Orazio. La proposta di nozze è stata inoltre originale e romanticissima: il cantante dei Pooh infatti si è inginocchiato di fronte alla compagna e le ha chiesto la mano durante un concerto a Verona per i Wind Music Awards: “Non sapevo nulla. Insistevo per sposarmi, ma da lui non me lo sarei mai aspettato”, ha raccontato tempo dopo Tiziana, ospite di Vieni da Me di Caterina Balivo.

“Lì è successo tutto per caso – ha raccontato Stefano D’Orazio -. Quella sera eravamo in ritardo con la scaletta a causa del maltempo. Quando sono arrivati gli autori che ci hanno detto che ci avrebbero chiesto i progetti per il futuro, sapevo che i miei colleghi avrebbero annunciato la pubblicazione di dischi, la partenza di un tour e quindi ho pensato che, per differenziarmi, avrei fatto questo annuncio. Quando siamo scesi dal palco, Roby Facchinetti mi ha detto “ma che ti sei fumato’?”. Molto riservata e lontana dai riflettori, Tiziana Giardoni ha 22 anni in più del cantante dei Pooh e lavora nel mondo dello spettacolo, ma dietro le quinte. La donna infatti è una manager e organizza eventi. La coppia è legatissima e spesso si rifugia sull’Isola di Pantelleria dove c’è il loro nido d’amore.