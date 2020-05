Chi è Alessandra, la prima figlia di Roby Facchinetti

editato in: da

Alessandra Facchinetti è la prima figlia di Roby Facchinetti, cantante dei Pooh, e la sorella del celebre Francesco, dj e oggi manager degli influencer. Il tastierista della celebre band ha infatti avuto una vita sentimentale piuttosto movimentata e ha trovato la felicità grazie a una splendida famiglia allargata di cui fanno parte i suoi cinque figli, le tre donne che ha amato, e tantissimi nipoti.

Nel 1970 Roby Facchinetti si è innamorato di Mirella Costa. Il matrimonio gli ha regalato due figlie: Alessandra e Valentina. Nove anni dopo, il tastierista dei Pooh si è separato dalla moglie e ha iniziato una love story con Rosaria Longoni, divenuta poi mamma di Francesco Facchinetti. Anche questa unione è poi terminata e nel 1986, Roby ha incontrato Giovanna Lorenzi. I due si sono sposati nel 1986 e hanno avuto due figli: Roberto, nato un anno dopo le nozze, e Giulia, arrivata nel 1991.

Classe 1972, Alessandra è la primogenita del cantante. A lei Roby Facchinetti ha dedicato l’album Alessandra e ci ha duettato sulle note della canzone Din din din. Appassionata di moda e intraprendente, ha studiato presso l’Istituto artistico per l’abbigliamento Marangoni di Milano. In seguito ha iniziato una carriera come stilista, disegnando le collezioni per marchi prestigiosi, da Moncler Gamme Rouge a Pinko.

Ha esordito nel mondo della moda ufficialmente nel 1994, lavorando presso Miu Miu, dove è rimasta per sette anni per poi approdare da Gucci. Il 2007 è stato un anno fondamentale per Alessandra Facchinetti che è stata chiamata per rivestire il ruolo di successore di Valentino come direttore creativo della celebre maison. Nel 2011 per lei si sono aperte le porte di Pinko dove ha portato una nuova visione e una piccola rivoluzione, cambiando tempi e modalità della moda, con collezioni no season. Poco dopo è sbarcata negli uffici di un altro grande brand: Tod’s.

Nella sua lunga carriera Alessandra Facchinetti ha collaborato con numerosi artisti, dall’architetto Giò Ponti al pittore Giovanni Boldini, fino all’artista performativa Vanessa Beecroft, ammirata da Kanye West e Kim Kardashian. La primogenita di Roby Facchinetti ha uno splendido rapporto con tutti i suoi fratelli, in particolare con Francesco. “Il valore di Alessandra è indiscutibile – aveva detto qualche tempo fa in un’intervista a Chi – provate ad andare in America e vi renderete conto di quanto lei sia stimata”.