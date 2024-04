Fonte: IPA I Pooh a Domenica In, la verità di Riccardo Fogli

Mara Venier ha ospitato a Domenica In i Pooh, tra le band italiane più grandi e famose di sempre. Con un tour in corso, i quattro artisti sono tornati su Rai 1 per ripercorrere la loro carriera, dagli esordi giovanissimi ai vari cambiamenti che hanno affrontato nel corso degli anni, fino ai successi rimasti immortali e impressi nel cuore di quattro generazioni.

Inevitabilmente – e, a dirla tutta, con lo zampino di una domanda mirata di “zia Mara” – si è tornato a parlare di uno dei gossip più succosi dei tempi, ovvero di quando Riccardo Fogli lasciò i Pooh. Secondo la versione “ufficiale” il bassista decise di abbandonare il progetto quando si innamorò follemente di Patty Pravo, al secolo Nicoletta Strambelli, ma la band ha dato l’impressione che vi sia ancora qualche strascico e tensione a tal proposito. Tanto da “stuzzicarsi” un po’, con Fogli convinto che vi sia una “verità dei Pooh e “l’unica verità che so io”.

Quando Riccardo Fogli lasciò i Pooh

Ormai è noto che la formazione dei Pooh abbia riaccolto a braccia aperte Riccardo Fogli, tornato come un figliol prodigo di biblica memoria dopo aver clamorosamente abbandonato la band. E no, non parliamo di storia recente ma di un fatto risalente a circa sessant’anni fa che ai tempi nutrì il gossip come pochi altri nella storia musicale italiana.

Era uno scandalo. Fogli, sposato con Viola Valentino, si innamorò follemente di Patty Pravo e fu lei la causa dell’allontanamento dalla band. Almeno, questo secondo una versione ufficiale che finora è stata universalmente accettata e diffusa, seppur senza mai scendere troppo nel dettaglio.

“Io ero sposato con Viola Valentino. Per le prime settimane tutto è rimasto nascosto, poi si venne a sapere e mi cacciò di casa“, ha raccontato Fogli a Domenica In, riferendosi ovviamente a questa love story rimasta per un po’ clandestina. “Lui si confidava con noi” ha incalzato Roby Facchinetti, alludendo anche a “particolari intimi” dai quali Fogli si è immediatamente dissociato. A ogni frase o affermazione, i quattro hanno dato l’impressione di non essere propriamente concordi, come se raccontassero due versioni diverse della stessa vicenda.

Tensioni tra i Pooh a Domenica In

Riccardo Fogli, visibilmente imbarazzato e forse anche un po’ preoccupato di riprendere un argomento “spinoso” come questo, ha provato a dare la sua versione dei fatti: “Era tutto segreto, lo sapevamo solo noi e poi un giornalista pubblicò un articolo (…) allora la cosa cominciò a diventare una questione importante (…) diventò un fatto grave che questa donna fosse troppo importante, che invadesse la nostra vita“.

Probabilmente Mara Venier non avrebbe mai immaginato di scatenare (quasi) uno scontro tra i quattro artisti su una questione vecchia di decenni. “Prima eravamo una band con spirito di gruppo in cui si faceva tutto insieme. Quando scattò il vero innamoramento lui ha iniziato a vivere la sua storia e si è naturalmente staccato da quella che era la nostra filosofia, per cui non ci siamo sentiti più ‘uno per tutti e tutti per uno’“, ha spiegato Facchinetti.

A questo punto Fogli ha parlato di una “verità dei Pooh” e dell’”unica verità che so io”. “Non è vero che aspettavano due ore perché i Pooh non aspettano nessuno (…). Non è vero che mi sono escluso e che li ho esclusi (…). Ci vogliamo un bene dell’anima

Non vorrei mai che questa cosa incrinasse il rapporto“, ha aggiunto con quel misto di tensione e imbarazzo sempre più palpabile.

La verità di Riccardo Fogli

Tra una punzecchiata e l’altra, Riccardo Fogli ha voluto specificare quale fosse la sua verità: “Sono andato via perché molto amichevolmente, con tanto affetto, un giorno i miei migliori amici mi hanno detto ‘Ricky, questa faccenda si complica, si parla di te di Nicoletta, si mescola questa cosa e non va bene’ e quindi mi è stato detto “Che cosa decidi?’“.

Il bassista ha lasciato intendere, dunque, che sia stato in qualche modo indotto a prendere una posizione: o dentro o fuori. Ma Facchinetti, giusto per rincarare la dose, ha parlato di una “goccia che ha fatto traboccare il vaso”: un concerto al Sistina. Purtroppo per il pubblico, i Pooh non hanno voluto proseguire con la discussione e non sapremo mai, forse, a quale episodio si riferissero esattamente.