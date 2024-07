Mara Venier, Domenica In e il comunicato a Sanremo: “Non dovevo leggerlo”

Fonte: IPA Mara Venier

Amata da sempre e Zia di moltissimi italiani affezionati alla regina della domenica, per Mara Venier sembra impossibile pensare di abbandonare quel programma con cui tiene compagnia a tanti spettatori Rai. La conduttrice, dopo la conferma della sua presenza alla conduzione della prossima stagione di Domenica In, si sbottona ancora una volta sul caso del comunicato stampa letto in diretta dopo Sanremo 2024 che aveva portato caos e molto dispiacere.

Mara Venier, “Domenica In” è ancora suo

Sembrava dovesse essere la sua ultima edizione quella terminata il 2 giugno 2024. Mara Venier avrebbe dovuto salutare i suoi amatissimi spettatori della domenica, lasciando il timone di quello che è diventato negli anni il suo programma: quello che la rappresenta e che la fa sentire a suo agio nei panni della conduttrice di successo che è.

Poi, a Una voce per Padre Pio, la conferma che la ritroveremo al posto che le spetta. “E sì, torno a settembre, non sono riuscita a dire di no”, ha detto Mara al pubblico. Una notizia che in molti sospettavano, ma che resta comunque una piacevole conferma del fatto che Mara è Domenica In, e che lontano dai suoi spettatori non riesce proprio a stare.

Lo ha raccontato lei stessa in un’intervista per Il Corriere della Sera: “Quest’anno ero decisa, come mi ha insegnato Arbore, mio ex compagno e amore, bisogna lasciare quando le cose vanno bene.”

Una convinzione che però ha deciso di mettere da parte per via del suo amore per il programma e per gli spettatori: “Domenica In è il mio tallone d’Achille, non potrei fare nessun altro programma, è un format adattato a me, domenica in sono io, il mio modo di essere, i miei amici… La Rai anche questa volta mi ha chiesto di fare un altro anno, e allora sono andata da mio marito che non gli sono venuti i capelli dritti solo perché è pelato… e ogni volta è così. Sono un casino di donna.”

Mara Venier, il commento sulla lettura del comunicato

Una notizia che riporta un po’ di felicità in un periodo piuttosto complicato per Mara Venier: a un anno dalla perdita di suo genero Pier Francesco Forleo e dopo svariate situazioni in cui era stata presa di mira dal deepfake che hanno utilizzato la sua immagine per diverse truffe online, ora si dedica alla famiglia e lavora a una nuova stagione del suo programma del cuore provando a mettere da parte tutte le brutte avventure della stagione passata, anche il difficile momento legato al comunicato Rai letto in diretta dopo la fine del Festival di Sanremo 2024.

Un episodio che l’ha vista esporsi su un tema ancora molto caldo leggendo le parole di Roberto Sergio in difesa dello Stato di Israele e che l’ha portata ad essere accusata di censura e di essere stata megafono di TeleMeloni: “La mia storia professionale dimostra chi sono, amo la Rai e sto lì da 30 anni, non da quando è arrivata Giorgia Meloni. Il comunicato? Non avrei mai dovuto leggerlo. Punto.” Ha spiegato Venier a Il Corriere della Sera. Una situazione che pare essere ormai un brutto ricordo, e che non le impedisce di lavorare sodo su una nuova edizione di Domenica In.