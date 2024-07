A "Una voce per Padre Pio", Mara Venier ha svelato di non essere riuscita a rinunciare a "Domenica In": torna a settembre

Fonte: Ansa Mara Venier

Che la prossima stagione di Domenica In con Mara Venier fosse cosa fatta non era di certo un mistero, ma ora arriva la conferma da parte della diretta interessata. E sì, perché la conduttrice veneta non è proprio riuscita a rinunciare al suo programma del cuore, nonostante l’avesse dato per certo all’inizio dell’edizione che si è conclusa il 2 giugno, ma l’amore per la tv e per il pubblico hanno avuto la meglio. Un addio solo rimandato, quindi, ma che potrebbe arrivare decisamente più tardi di quanto non ci aspettassimo.

Mara Venier resta a Domenica In

“Vieni a fare il lancio a Domenica In“, ha chiesto Mara Venier a Raf – ospite di Una voce per Padre Pio – che nel 2024 festeggia i suoi primi 40 anni di carriera. “Sì!”, ha risposto sicuro lui, che quindi sarà in studio per promuovere il grande evento al Forum di Assago con il quale celebra il quarantennale della hit internazionale Self Control. “E sì, torno a settembre, non sono riuscita a dire di no”, ha detto la conduttrice rispondendo al pubblico che rumoreggiava sotto le sue dichiarazioni. Ora abbiamo la conferma: la domenica pomeriggio di Rai1 avrà ancora il volto della Zia.

E dire che, all’inizio della stagione, era sembrata davvero sicura di abbandonare la nave. L’aveva confermato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2023-2024, quando aveva dichiarato di essere pronta a lasciare per dedicarsi alla famiglia. Erano i mesi del grande dolore per la perdita di suoi genero, Pier Francesco Forleo, ed era quindi comprensibile che al centro di tutto ci fossero i suoi cari. Non che adesso sia cambiato molto: Mara Venier continua a essere legatissima alla sua famiglia e ai suoi figli, che ha ritrovato uniti dopo moltissimi anni.

Al centro della sua vita c’è il marito Nicola, con il quale ha appena festeggiato i primi 18 anni di matrimonio, e sembra che abbia già sistemato tutti i suoi figli e nipoti con una casa di proprietà per ciascuno. Ha inoltre sempre tenuto ad avere una sua indipendenza e lavora fin da quando era giovanissima, iniziando ben prima del successo ottenuto nel mondo dello spettacolo.

Come cambia Domenica In

Squadra che vince non si cambia. Ed è questo che ha deciso Rai1 per la nuova stagione di Domenica In, al via da settembre. Eppure, qualcosa di diverso ci sarà. L’intenzione è quella di cambiare radicalmente l’assetto della trasmissione e trasformarlo in un contenitore dedicato all’attualità. Un po’ com’era stato fatto in epoca Covid, quando la conduttrice apriva il dibattito con gli esperti e lo portava avanti per gran parte della puntata.

Non mancheranno comunque le interviste che le sono sempre state care e i grandi ospiti. A dimostrarlo c’è l’invito in diretta di Raf, che potrebbe essere uno tra i primi a sedersi di fronte a Mara Venier per parlare di questi primi 40 anni incredibili in cui i successi non sono mancati e, anzi, sono stati sempre maggiori. L’appuntamento è sempre per le 14 su Rai1 ma pare che il timing sia destinato a crescere e con la presenza di Alberto Matano, giornalista e grande amico della padrona di casa.