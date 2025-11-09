Mara Venier sta male: “Dopo la puntata di Domenica In, vado a operarmi”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ansa Mara Venier

Una domenica bestiale per Mara Venier. Durante la diretta di Domenica In, la conduttrice veneziana ha rivelato di non riuscire a vedere bene. Ancora un problema all’occhio, dopo quelli affrontati nel corso degli ultimi due anni. Per questo ha annunciato l’imminente intervento chirurgico, subito dopo la fine della puntata. Sarà il sesto per la zia più amata del piccolo schermo.

Domenica In, Mara Venier ha un problema all’occhio

“Dopo la puntata di Domenica In, vado a fare l’intervento”. Così Mara Venier, nel corso della puntata di Domenica In di 9 novembre e nel bel mezzo dell’intervista a Nino D’Angelo, ha confidato al pubblico in studio e a quello a casa che dopo la trasmissione dovrà sottoporsi ad un’operazione.

“Oggi è un po’ difficile per me, meglio che lo dica subito. Ho un problema alla mia maculopatia. Finita Domenica In vado a fare l’intervento. Chiedo scusa se perderò dei colpi, a volte non riesco a vedere. Meglio dirlo subito, perché nel corso della puntata potrebbero esserci piccoli incidenti e potrei chiedere aiuto”, ha spiegato la conduttrice, che in passato si è sottoposta ad altri interventi per il problema.

Ben cinque: il prossimo sarà dunque il sesto. Tutta colpa di una improvvisa emorragia alla retina dell’occhio destro che nel giro di cinque giorni si è espansa sempre di più. “Un lunedì sera guardando la tv mi sono resa conto che vedevo solo metà televisore, ho chiuso l’occhio sinistro e mi sono accorta che non vedevo niente: tutto scuro, tutto nero. La mattina dopo ero già in sala operatoria”, aveva raccontato un anno fa la Venier.

Nonostante questo la presentatrice non aveva mai smesso di lavorare. Come accaduto ora: seppur in difficoltà non ha abbandonato il suo studio televisivo e ha continuato a destreggiarsi tra i vari ospiti in programma.

Riguardo le cause del suo problema di salute all’occhio, Mara Venier aveva già precisato in passato: “Ho fatto analisi, controlli, tac, ma a oggi non abbiamo capito perché è successo. Io penso ci sia una componente di stress”.