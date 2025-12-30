Mara Venier ricoverata in ospedale: “Finiamo l’anno così”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Mara Venier

Un finale d’anno inaspettato per Mara Venier, che chiude il suo 2025 in ospedale. La conduttrice di Domenica In ha svelato su Instagram di essere stata ricoverata, condividendo alcune foto e video dove ha raccontato di essere stata sottoposta ad un nuovo intervento agli occhi. L’ultimo anno non è stato affatto semplice per la presentatrice che, anche in quest’occasione, ha mostrato grande forza e coraggio, scegliendo l’ironia per rivelare cosa le è accaduto.

Mara Venier in ospedale, come sta

Mara Venier ha infatti pubblicato una storia sul suo profilo Instagram con una frase semplice, ma significativa: “Finiamo l’anno così…”. Nelle immagini che accompagnano le sue parole Mara è in un letto d’ospedale con un occhio bendato dopo un’operazione. La conduttrice è stata sottoposta ad un intervento all’occhio per trattare gli effetti di una maculopatia, una patologia che colpisce la parte centrale della retina e compromette progressivamente la visione nitida.

Già lo scorso 9 novembre, nel corso della puntata di Domenica In, Mara aveva confessato di non stare bene. “Oggi è difficile per me. Chiedo scusa. A volte non riesco a vedere, scusate se perdo colpi”, aveva detto.

Si tratta di una procedura che Mara ha affrontato più volte negli ultimi mesi e anni. Nel corso del 2025 si è già sottoposta ad altri interventi e controlli, sempre documentando il percorso con trasparenza e ironia sui social.

“Ho avuto un’improvvisa emorragia alla retina dell’occhio destro – aveva raccontato qualche tempo fa, parlando della maculopatia -. Che nel giro di 5 giorni si è espansa sempre di più. Guardando la tv mi sono resa conto che vedevo solo metà televisore, ho chiuso l’occhio sinistro e mi sono accorta che non vedevo niente: tutto scuro, tutto nero. […] Pochi giorni fa ho fatto la terza operazione, me ne aspettano altre due. Ora vedo qualcosa. Sono in buone mani, ma è stato un trauma”.

Nel video pubblicato la conduttrice indossa una protezione trasparente sull’occhio e appare provata, ma sorridente. Mara ha voluto ringraziare il medico, confidando in una guarigione veloce e ironizzando su una chiusura dell’anno non proprio fortunata. “Finiamo l’anno così. Buon anno a tutti. Speriamo che sia davvero la fine di quest’anno”, ha scritto.

L’anno terribile di Mara Venier

Il 2025 è stato un anno particolarmente impegnativo per Mara Venier, segnato da prove e momenti di grande carico emotivo. Dopo aver concluso un’altra stagione di Domenica In con ottimi ascolti, Mara aveva parlato dei problemi di salute di suo marito Nicola Carraro, alle prese con ricoveri in ospedale e lunghe convalescenze. In diverse occasioni Mara aveva raccontato con commozione quanto fosse difficile per lei vedere il compagno affrontare questi ostacoli, ribadendo però il loro legame profondo e il suo supporto incondizionato.

“Ho pensato che lavorare mi fa bene in questo momento della mia vita. Mi serve, mi scuote. Sto vivendo dei mesi difficili, mio marito non sta bene – aveva confessato -. Lui è l’amore della mia vita – aveva aggiunto – Ciò che mi fa paura è perdere le persone che amo, il resto non conta”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!