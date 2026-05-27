Belen Rodriguez, il messaggio di Mara Venier: “L’ho vissuto anche io”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Belen Rodriguez

Mara Venier mostra, ancora una volta, tutta la sua sensibilità e umanità, commentando a modo suo la vicenda che in questi giorni vede coinvolta Belen Rodriguez.

Il dolore di Belen Rodriguez e una fragilità da rispettare

La showgirl argentina, come ben sappiamo, non sta bene. Belen Rodriguez è stata ricoverata e poi trasportata in un luogo protetto dopo che i suoi vicini, allarmati dalle urla che provenivano dalla sua casa, hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari.

Tutto, almeno per ora, è relegato nell’ambito delle ipotesi. L’unica certezza è che la showgirl starebbe vivendo un momento fatto di fragilità e che attorno a lei si sarebbe riunita tutta la sua famiglia, compreso Stefano De Martino, accorso da Roma per stare al suo fianco.

Nelle ultime ore in tanti hanno espresso la loro vicinanza nei confronti di Belen, ma si sono lasciati andare a riflessioni riguardanti la fama e la morbosità che spesso, purtroppo, si crea, intorno a vicende dolorose che riguardano personaggi dello spettacolo. La vita di Belen – non solo quella pubblica, ma soprattutto quella privata – è spesso finita sotto i riflettori. Di lei abbiamo scoperto gioie e dolori, impedendole di vivere nel silenzio che meritano i suoi momenti di fragilità.

Le parole di Mara Venier e Alba Parietti

In particolare il giornalista Mario Manca ha raccontato di aver vissuto un periodo difficile, proprio come la showgirl, svelando: “È stato un anno difficile – ha spiegato – perché avrei fatto qualsiasi cosa per porre fine a quel brusio insopportabile ma, nel frattempo, la mia unica preoccupazione era fare finta che tutto andasse bene. Ne sono uscito con fatica grazie all’analisi e a un’adeguata terapia farmacologica: non oso immaginare come sarebbe stato quell’anno se fossi stato un personaggio pubblico e ogni mio capitombolo fosse sulla bocca di tutti, osservato sotto la lente di un microscopio con la presunzione di sapere cosa ci fosse dentro la mia testa quando, spoiler, non lo sapevo nemmeno io”.

“È per questo che spero con tutto il cuore che Belén Rodriguez trovi la forza di uscire da quell’oscurità come ne sono uscito io e capire di non essere da sola – ha concluso -. Ed è sempre per questo che spero che questo sottofondo insopportabile fatto di articoli, newsletter a pagamento e tweet che si chiedono la famiglia dove sia cessi al più presto”.

Ad appoggiare questa riflessione Mara Venier che, nella sua estrema sensibilità, ha raccontato in poche parole un dolore riconosciuto e condiviso. “Condivido tutto… L’ho vissuto!”, ha scritto. Proprio a Domenica In, nel salotto di Mara Venier, Belen qualche anno fa aveva raccontato la sua lotta contro la depressione.

Toccante anche il commento di Alba Parietti che ha parlato della pressione emotiva che spesso subiscono le persone che fanno parte del mondo dello spettacolo.

“La verità è che ci vuole una forza enorme per reggere certi livelli di esposizione gli alti e bassi, la crudeltà degli esseri umani, anche quelli di chi ti fidavi di più e i tuoi nervi crollano, ma non puoi chiedere aiuto”, ha raccontato.