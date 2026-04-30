Ascolti tv del 29 aprile, Michelle Hunziker ed Eleonora Abbagnato: sfida spietata

Serata di debutti in tv: Michelle Hunziker con "Tim Battiti Live" su Canale 5, "Mare Fuori 6" e lo show "Siamo Danza" su Rai 1: tutti gli ascolti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha debuttato su Canale 5, insieme ad Alvin, con la versione primaverile di TIM Battiti Live Spring 2026. Ma ha trovato una rivale spietata in Eleonora Abbagnato. L’étoile ha curato la direzione artistica dello show-evento, Siamo Danza, andato in onda su Rai 1 in occasione della Giornata internazionale della danza.

Così, se Michelle Hunziker ha potato contare su star come Sal Da Vinci, Fedez e Masini ed Emma, Eleonora Abbagnato ha chiamato Giuseppe Fiorello, Anna Ferzetti, Claudio Baglioni e Raf, solo per citarne alcuni.

Il resto del palinsesto della prima serata ha visto un altro debutto su Rai 2 con la prima puntata di Mare Fuori 6 e su Rai 3 il consueto appuntamento con Chi l’ha visto?.

Italia 1 ha trasmesso il film Operazione Kandahar e su Rete 4 è andato in onda Realpolitik. Mentre su La7 è abbiamo visto Una giornata particolare con l’ultima intervista Gino Paoli.

Nell’access prime time Stefano De Martino con Affari Tuoi vuole mantenere il primato su Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna.

Prima serata, ascolti tv del 29 aprile: vince Michelle Hunziker, flop Siamo Danza

Su Rai 1 Siamo Danza incolla al piccolo schermo 1.308.000 spettatori pari al 9.3% di share. Su Canale5 Battiti Live Spring conquista 2.247.000 spettatori con uno share del 19.5%.

Su Rai2 Mare Fuori 6 intrattiene 737.000 spettatori pari al 4.9%. Su Italia1 Operazione Kandahar conquista .000 spettatori con il %. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.417.000 spettatori (10%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 506.000 spettatori (4.4%). Su La7 Una Giornata Particolare con Gino Paoli raggiunge 1.107.000 spettatori e il 7.1%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 594.000 spettatori (3.5%). Sul Nove Ma… Diamoci del Tour! In Europa raduna 381.000 spettatori con il 2.5%.

Access Prime Time, dati del 29 aprile: De Martino perde di pochissimo

Su Rai1 Cinque Minuti registra 3.750.000 spettatori (20.6%) e Affari Tuoi arriva a 4.511.000 spettatori (23.4%) dalle 20:48 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 7 minuti (3.410.000 – 18.5%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.535.000 spettatori pari al 23.7% dalle 20:47 alle 21:50.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 530.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.140.000 spettatori (6%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.066.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.521.000 spettatori (7.9%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 999.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 826.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.465.000 spettatori (7.6%). Su Tv8 Foodish arriva a 439.000 spettatori e il 2.3%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 428.000 spettatori con il 2.2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 29 aprile

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.794.000 spettatori pari al 24.8%, mentre L’Eredità coinvolge 3.999.000 spettatori pari al 27.9%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.572.000 spettatori (15.7%), mentre Avanti un Altro convince 2.349.000 spettatori (18%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (293.000 – 3%), Mare Fuori – #Confessioni conquista 194.000 spettatori con l’1.6%, mentre F.B.I. registra 454.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (395.000 – 3.7%), Studio Aperto Mag sigla 354.000 spettatori (2.9%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 696.000 spettatori (4.3%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.144.000 spettatori (14.6%). A seguire Blob segna 1.010.000 spettatori (6.2%) e Kong – Con la Testa tra le Nuvole sigla 828.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 10 Minuti interessa 890.000 spettatori (6.3%), mentre La Promessa appassiona 870.000 spettatori (5.3%). Su La7 Ignoto X ottiene 254.000 spettatori pari al 2.1%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 308.000 spettatori (2.1%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (208.000 – 2.1%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 663.000 spettatori con il 4%.