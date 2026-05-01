Ascolti tv del 30 aprile, ultima chance per lo sbirro Claudio Bisio

Su Rai 1 è andato in onda "Uno sbirro in Appennino", ultima occasione per Bisio di conquistare il pubblico. Gerry e De Martino in lotta: gli ascolti tv

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa Rai Claudio Bisio in "Uno sbirro in Appennino"

La serata televisiva del giovedì è sempre all’insegna della fiction e anche il 30 aprile non ha fatto eccezioni. Su Rai 1 è andata in onda la quarta puntata di Uno sbirro in Appennino, la fiction con Claudio Bisio.

Per l’attore è stata l’ultima occasione di convincere il pubblico che il ruolo del Commissario Benassi è adatto a lui. Bisio ha potuto contare come sempre sull’aiuto del suo braccio destro, Amaranta, alias Chiara Celotto (leggi la nostra intervista).

Anche Canale 5 ha mandato in onda il consueto appuntamento del giovedì con la serie Forbidden Fruit. Mentre su Rete 4 abbiamo ritrovato Dritto e Rovescio e Italia 1 ha trasmesso Le Iene Show.

Su Rai 3 Geppi Cucciari ha condotto Splendida Cornice con ospiti Claudia Gerini e Tosca e su Rai 2 è andato in onda Ore 14 Sera. La7 ci ha interessato con Piazzapulita.

Nell’access prime time la rivalità tra Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5 è accesa più che mai.

Ascolti del 30 aprile, prima serata: calo per Uno sbirro in Appennino

Nella serata di ieri, giovedì 30 aprile 2026, su Rai1 l’ultima puntata di Uno sbirro in Appennino interessa 3.025.000 spettatori pari al 18.9% di share. Su Canale5 Forbidden Fruit conquista 1.910.000 spettatori con uno share del 12.9%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 1.103.000 spettatori pari all’8.1% (presentazione al 4.9% con 954.000 spettatori). Su Italia1 Le Iene, dopo la presentazione (860.000 spettatori – 4.3%) incolla davanti al video 1.176.000 spettatori con il 9.4%.

Su Rai3 Splendida Cornice, dopo la presentazione (993.000 – 5.1%) segna 988.000 spettatori con il 6.6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 668.000 spettatori con il 5.2% (presentazione 517.000 spettatori – 2.6%). Su La7 Piazza Pulita raggiunge 874.000 spettatori e il 6.3%. Su Tv8 Casino Royale ottiene 309.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Comedy match raduna 554.000 spettatori con il 3.3%.

Access Prime Time, dati del 30 aprile: lo scontro De Martino – Scotti è agguerrito

Su Rai1 Cinque Minuti registra 3.848.000 spettatori (21.4%) e la puntata di Affari Tuoi arriva a 4.649.000 spettatori (23.8%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.421.000 – 18.7%), l’appuntamento con La Ruota della Fortuna raccoglie 4.397.000 spettatori pari al 22.5%.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 567.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 943.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.009.000 spettatori (5.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.438.000 spettatori (7.4%).

Su Rete4 4 di Sera raggiunge 882.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 713.000 spettatori e il 3.6% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.633.000 spettatori (8.6%). Su Tv8 Foodish arriva a 371.000 spettatori e l’1.9%, mentre sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 413.000 spettatori con il 2.1%.

Preserale, i dati del 30 aprile

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 2.892.000 spettatori pari al 26.3%, mentre L’Eredità coinvolge 4.050.000 spettatori pari al 29%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.604.000 spettatori (16.7%), mentre Avanti un Altro convince 2.237.000 spettatori (17.7%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (293.000 – 3%), F.B.I. conquista 403.000 spettatori con il 3.3% nel primo episodio e 500.000 spettatori con il 3.2% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (376.000 – 3.7%), Studio Aperto Mag sigla 305.000 spettatori (2.6%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 489.000 spettatori (3.3%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.007.000 spettatori (14%), e a seguire Blob segna 899.000 spettatori (5.6%) e Kong – Con la Testa tra le Nuovole sigla 770.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 10 Minuti interessa 749.000 spettatori (5.5%), mentre La Promessa intrattiene 930.000 spettatori (5.7%). Su La7 Ignoto X raduna 261.000 spettatori pari al 2.3%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 353.000 spettatori (2.4%), e sul Nove, dopo Little Big Italy (233.000 – 2.3%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 525.000 spettatori con il 3.2%.