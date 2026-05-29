Ascolti tv del 28 maggio, Stefano De Martino non si fa piegare

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino e Gerry Scotti

La stagione televisiva si sta concludendo e in attesa dei nuovi palinsesti estivi, Rai 1 ha mandato in onda in replica Permette? Alberto Sordi. Canale 5 ha risposto con una puntata di Forbidden Fruit.

Su Rai 2 abbiamo visto Ore 14 Sera e su Rai 3 Splendida cornice – Cocococò, ossia il best of del programma di Geppi Cucciari.

Su Rete 4 è andato in onda Dritto e Rovescio con ospiti il Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani e il Presidente del Senato Ignazio La Russa, mentre su Italia 1 è tornato Enrico Papi per condurre Sarabanda Celebrity. Su La7 è abbiamo ritrovato Piazzapulita.

Nell’access prime time Stefano De Martino, che mercoledì 27 maggio ha ottenuto il podio degli ascolti, ritenta il colpaccio dello share con Affari Tuoi. Ovviamente il suo nemico è Gerry Scotti, fresco di nozze, che conduce La Ruota della Fortuna.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 28 maggio