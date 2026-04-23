Kate Middleton, suo figlio Louis compie 8 anni e non combina più troppi guai

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton e Louis

Kate Middleton e William festeggiano gli otto anni del loro terzo figlio, il Principino Louis, che è nato il 23 aprile 2018, poco prima che suo zio Harry sposasse Meghan Markle.

Kate Middleton, Louis è sempre più grande

Anche il più piccolo dei figli di Kate Middleton e William cresce. Ormai ha otto anni e lo abbiamo visto molto cambiato qualche settimana fa durante la messa di Pasqua.

Louis è sempre stato il più scatenato della famiglia. Suo fratello George e sua sorella Charlotte non hanno mai fatto tanti capricci quanti ne ha fatti lui. Ma crescendo, sembra davvero essersi dato una calmata. A Pasqua ha quasi deluso perché è stato impeccabile e non ha combinato una delle sue solite marachelle.

Louis infatti è famoso per le sue espressioni buffe e per la sua insofferenza alle regole. D’altro canto, è normale in un bambino piccolo annoiarsi durante parate e lunghe cerimonie di cui spesso non comprende il significato. Sono stancanti anche per gli adulti, a maggior ragione quando si è piccoli risultano inevitabilmente insopportabili.

Ma Louis non è esattamente un bambino “normale”, nel senso che è un personaggio pubblico e come figlio del futuro Re di Gran Bretagna ha dei doveri fin da piccolo. Lui ha cercato però di ribellarsi a queste imposizioni. Lo abbiamo visto mettere la mano sopra la bocca della mamma nel 2022, quando aveva appena 4 anni, e si è sorbito la cerimonia per il giubileo della bisnonna Elisabetta, lo abbiamo visto agitarsi sul balcone di Buckingham Palace ed essere sgridato da sua sorella Charlotte e tapparsi le orecchie durante il volo degli aerei della RAF.

Ma a Pasqua ha sorpreso tutti per il suo comportamento ineccepibile. Ha camminato tranquillamente accanto a mamma Kate e ha salutato con compostezza l’arcivescovo. Insomma, anche Louis è diventato grande e a otto anni certi atteggiamenti non sono più permessi nemmeno a lui.

Kate Middleton, i festeggiamenti per Louis

Come sempre, William e Kate festeggiano il compleanno dei figli in forma strettamente privata. E quello di Louis non fa eccezione, anche se in occasione degli augusti genetliaci il Principe e la Principessa condividono nuovi ritratti per celebrare l’importante giorno.

Lady Middleton prepara dolcetti e torta con le sue mani, almeno così ha raccontato tempo fa e sicuramente avrà organizzato un party con giochi all’aperto, dato che il Forest Lodge è dotato di un ampio parco.

Anche se, generalmente, i festeggiamenti veri e propri di solito li lasciano per il weekend quando si trasferiscono nella casa di campagna nel Norfolk. Ma il prossimo sabato 25 aprile Kate è impegnata con la Principessa Anna in un’importante ricorrenza, quindi difficilmente la famiglia si sposterà ad Anmer Hall.

Tra l’altro, George, Charlotte e Louis sono tornati a scuola il 22 aprile dopo un mese di vacanza. Quindi avranno parecchio da studiare questo weekend. Louis non è stato molto fortunato quest’anno con le date. Adesso dovrà aspettare il prossimo 4 luglio per liberarsi di quaderni e libri, quando cioè finalmente ci saranno le vacanze estive che durano un po’ di più.

Kate Middleton, quando vedremo di nuovo Louis

Ma prima della fine delle lezioni, avremo modo di vedere Louis in carne e ossa al Trooping the Colour che si terrà il prossimo 13 giugno. Quella sarà la prova definitiva per capire se il terzogenito di William e Kate si è dato davvero una calmata.

È probabile inoltre che quest’anno la Principessa del Galles lo porti per la prima volta ad assistere a una partita di tennis a Wimbledon. Ma non è detto, potrebbe aspettare il 2027. Tutto dipenderà da Louis.