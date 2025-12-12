Kate Middleton, perché è più permissiva con Louis che con George e Charlotte

Kate Middleton permette a Louis ciò che a George e Charlotte è vietato. Lei e William adottano un metodo ben preciso e usano tre parole magiche

Kate Middleton si è trovata spesso a dover gestire i capricci dei figli in pubblico, specialmente quando avevano pochi anni. Indubbiamente dei tre, Louis, il più piccolo, è quello che appare più indisciplinato ma non per questo viene ripreso severamente dai genitori che nei suoi confronti sembrano decisamente più indulgenti.

Kate Middleton, Louis è un’attrazione

Kate Middleton e William sono molto consapevoli delle difficoltà di crescere i figli. Alle normali problematiche dell’infanzia, per loro però, si aggiunge anche il fatto che i loro tre bambini, George, Charlotte e Louis, sono di fatto personaggi pubblici e il più grande di loro diventerà Re. Dunque, devono svolgere dei compiti e partecipare a eventi cui normalmente i loro coetanei non hanno accesso.

George e Charlotte sono ormai abbastanza grandi per sapere come comportarsi e per sopportare di stare fermi magari per ore in chiesa o a qualche altra celebrazione pubblica.

All’ultimo concerto di Natale comunque anche Louis si è comportato in maniera impeccabile, forse è la prima volta che non si rende protagonista di qualche scenetta divertente. Sicuramente però ha commosso tutti quando ha appeso il suo biglietto scritto a mano “all’albero della connessione”. Lo scorso anno aveva intenerito il mondo col messaggio di ringraziamento ai nonni materni che avevano giocato con lui mentre la mamma si curava dal cancro.

Nel 2023 invece era stato ripreso mentre spegneva la candelina a sua sorella e nei mesi successivi aveva incantato la folla quando imitava suo fratello alle celebrazioni del Giorno della Vittoria in Europa. Oppure al Tropping the Colour ha fatto molto ridere quando continuava ad accarezzare il braccio di papà William.

Malgrado queste marachelle da bimbo, Kate non lo sgrida mai. Anzi a volte sembra divertita dalla spontaneità del suo terzogenito.

Kate Middleton, perché è indulgente con Louis

William e Kate si dimostrano più indulgenti verso Louis perché sono consapevoli che è ancora molto piccolo e sta imparando a comportarsi in determinate situazioni. Non hanno fretta di imporre al figlio le formalità imposte dal protocollo.

“William e Kate sono più indulgenti con Louis perché è il più piccolo della famiglia“. “Non vogliono annullare il suo carattere”, ha dichiarato una fonte vicina a Palazzo. “William e Kate fanno del loro meglio per insegnargli come comportarsi, ma capiscono che queste situazioni siano noiose per un bambino”.

I Principi tengono molto che i loro figli abbiano un’infanzia il più normale possibile. Per questo in casa non fanno favoritismi. Un’altra fonte vicina alla coppia ha dichiarato: “Credo che la gente sarebbe sorpresa nel vedere quanto siano ordinarie le cose a casa. I bambini aiutano ad apparecchiare la tavola, sparecchiano i piatti dopo aver finito di mangiare e aiutano a riordinare. Non c’è alcun trattamento di favore”.

Sono stati pochissimi i casi in cui Kate ha dovuto riprendere i suoi bambini in pubblico perché non si comportavano bene. In quelle occasioni, usa una frase di tre parole, una specie di codice, per calmarli e riportarli all’ordine. Le parole magiche sono: “Facciamo una pausa”.

