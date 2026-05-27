Kate Middleton, la passione di Charlotte che delude William

IPA Kate Middleton e la figlia Charlotte

Kate Middleton e sua figlia Charlotte condividono una passione sportiva che delude però papà William. Pare proprio che la Principessina stia crescendo identica alla mamma, sotto molti aspetti. D’altro canto, l’ultima volta che le abbiamo viste assieme, il giorno di Pasqua, era la sua “mini me”.

Kate Middleton, perché Charlotte “delude” papà William

Dunque, Kate Middleton e Charlotte si sono alleate contro William e George. Mentre non sappiamo da che parte sta Louis. Infatti, Kate e sua figlia sono tifose della stessa squadra di calcio, il Chelsea, mentre William è dell’Aston Villa ed è riuscito a influenzare suo figlio maggiore, George.

A rivelarlo è stato il Principe del Galles. Durante una recente visita a Nansledan nel Ducato di Cornovaglia, scherzando con i presenti, ha detto di aver perso la voce dopo una notte di festeggiamenti per la vittoria dell’Aston Villa alla finale UEFA Europa League, che aveva visto allo stadio.

Naturalmente i presenti hanno chiesto a William se anche i suoi tre figli fossero tifosi della sua squadra. E lui ha risposto di sì, anche se, quando una ragazzina gli ha detto che lei era del Chelsea, ha confessato: “Mia figlia adora il Chelsea“, confermando quindi che Charlotte ha seguito la passione di mamma Kate.

Il Principe William ha affermato in passato che uno dei motivi per cui ha scelto di tifare per l’Aston Villa è stato il desiderio di vivere un’esperienza diversa da quella offerta da alcuni dei club più blasonati del Regno Unito. E ha spiegato: “Tutti i miei amici a scuola erano tifosi del Manchester United o del Chelsea, e io non volevo tifare per le squadre di tutti i giorni. Volevo una squadra di metà classifica che potesse regalarmi emozioni più intense.”

E ha continuato: “ L’Aston Villa ha sempre avuto una grande storia. Ho degli amici che tifano per l’Aston Villa e una delle prime partite di FA Cup a cui ho assistito è stata Bolton contro Aston Villa nel 2000… È stata fantastica, ero seduto con tutti i tifosi con il mio berretto rosso, ero seduto con tutti i tifosi di Birmingham e mi sono divertito un mondo. Era l’atmosfera, il cameratismo e ho davvero sentito che c’era qualcosa con cui potevo entrare in sintonia”.

Ma come padre cerca di non influenzare troppo i figli, anche se “vedono quanto ci tengo“. George comunque è già dalla sua parte. L’unico che ancora non ha una squadra del cuore è Louis.

Kate Middleton, la passione che condivide con la figlia

Mentre nel 2015 Kate ha rivelato di essere tifosa del Chelsea durante un incontro con alcuni bambini, rendendo particolarmente felice una di loro che all’epoca raccontò: “Ci siamo dati il ​​cinque perché lei tifa per il Chelsea e io tifo per il Chelsea. Adoro le persone che tifano per il Chelsea“.

Charlotte ha deciso di seguire la mamma in questa passione. Ma sono molti gli sport che amano, dal tennis alla corsa e al nuoto. La secondogenita di William e Kate è molto sportiva e ha già praticato diverse discipline, malgrado abbia solo 11 anni.