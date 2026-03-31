Kate Middleton e William, la più grande preoccupazione per i figli Charlotte e Louis

Kate Middleton e William sono molto preoccupati per il futuro di Charlotte e Louis, più che di George. Temono l'effetto Harry

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton e William sono impegnati a proteggere i loro tre figli George, Charlotte e Louis. Il loro obiettivo è quello di dare loro un’esistenza il più normale possibile e nel contempo prepararli per la loro vita futura. Ma paradossalmente la paura più grande l’hanno nei confronti della secondogenita e del terzogenito, perché il loro destino è meno chiaro e in un certo senso più insidioso.

Kate Middleton, la differenza tra George e i suoi fratelli

Kate Middleton e William sanno che a George, il loro figlio maggiore, spettano grandi responsabilità. Un giorno salirà sul trono e il suo non sarà un compito facile, soprattutto perché la Monarchia non è più un’istituzione solida come un tempo.

George dovrà essere in grado di mantenere l’equilibrio tra tradizione e modernità, dovrà essere un esempio per i sudditi e dovrà confrontarsi con la situazione politica interna ed internazionale, in un contesto sempre più incerto a giudicare da come stanno andando le cose.

Però, i suoi doveri sono chiari e William e Kate si stanno impegnando affinché arrivi preparato per svolgere al meglio il suo ruolo, ma nel rispetto del suo equilibrio fisico e mentale. Quindi, lo stanno preparando ad affrontare il pubblico e i media, lo stanno educando a comportarsi in un certo modo agli eventi pubblici e a rapportarsi coi leader mondiali. Fondamentale, quindi è anche l’istruzione scolastica e la scelta giusta della scuola che non sia troppo oppressiva ma nel contempo gli fornisca il metodo per sostenere le situazioni più complicate.

Un discorso diverso invece è quello di Charlotte, che fra un paio di anni andrà alla scuola secondaria, e Louis. Entrambi avranno un ruolo a Palazzo da membri senior della Famiglia Reale, ma dovranno essere capaci di definire il loro raggio d’azione, restando però sempre un passo indietro rispetto a George.

Kate Middleton e William, la preoccupazione più grande

Quindi, da un lato Charlotte e Louis dovranno definire il proprio lavoro e la propria individualità, dall’altro però non devono pretendere di essere al centro della scena.

William e Kate temono che possano soffrire il fatto di essere “gli eterni secondi” e che possano trovarsi in una situazione simile a quella di Harry, pieno di traumi e incapace di accettare di essere meno importante del fratello maggiore.

La biografa della Principessa Diana, Tina Brown, ha commentato a questo proposito: “Mi è stato riferito che l’erede al trono, il principe William, è preoccupato dal rischio intrinseco di crudeltà legato al diritto di primogenitura. È determinato a far sì che i suoi due figli, la principessa Charlotte e il principe Louis, siano ben preparati e abbiano le risorse economiche per condurre una vita indipendente e non cadano nello stesso circolo vizioso di libertà frustrata”.

William ha sperimentato cosa significa crescere all’ombra di qualcun altro e non accettarlo. Ovviamente il riferimento è a Harry che non è riuscito a trovare il suo posto nella vita, nemmeno ora che è in California con moglie e bambini. E questo perché nessuno gli ha insegnato ad essere indipendente.