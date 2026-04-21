La Ruota della Fortuna non va in onda stasera 21 aprile: stop per Gerry e Samira

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Ufficio stampa Mediaset Samira Lui e Gerry Scotti conducono "La Ruota della Fortuna"

Ormai da mesi la fascia access prime time di Canale 5 ha un nome fisso: La Ruota della Fortuna. Il gioco condotto da Gerry Scotti insieme alla fedele compagna Samira Lui continua a tenere incollati al televisore gli spettatori, sempre alla ricerca di quiz che stimolano la mente e regalano curiosità nuove a ogni puntata.

Un appuntamento diventato ormai quotidiano per il pubblico proprio per quella capacità di mescolare intrattenimento leggero e coinvolgimento.

Questa sera, martedì 21 aprile, il palinsesto subisce però una variazione. Niente ruota da girare, almeno per una sera: il magico duo si prende una pausa per lasciare spazio allo sport. Una scelta non insolita quando si tratta di eventi calcistici particolarmente rilevanti che spesso catalizzano l’attenzione di un pubblico trasversale.

Perché “La Ruota della Fortuna” non va in onda il 21 aprile

Nessuno stop definitivo né decisioni legate agli ascolti. La Ruota della Fortuna si ferma solo temporaneamente nella serata di martedì 21 aprile per fare spazio a un appuntamento molto atteso dagli appassionati di calcio: alle 21 va infatti in onda in diretta la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como.

Una sfida particolarmente interessante per chi segue il calcio, anche perché la gara d’andata si è conclusa con un pareggio a reti inviolate (0-0), lasciando quindi tutto ancora aperto. Un risultato che rende il match decisivo e ancora più carico di aspettative, con entrambe le squadre chiamate a giocarsi l’accesso alla finale di mercoledì 13 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.

La seconda semifinale, Atalanta-Lazio, è invece in programma mercoledì 22 aprile su Italia 1 e non influenzerà quindi la programmazione di Canale 5, che potrà tornare alla sua consueta offerta senza ulteriori variazioni.

L’appuntamento sportivo di questa sera comporta anche uno slittamento per un altro programma molto atteso e seguito: il GF Vip condotto da Ilary Blasi, che dopo aver decretato Antonella Elia come prima finalista ufficiale torna in prima serata mercoledì 22 aprile. Una modifica che rientra nelle logiche televisive quando eventi sportivi di rilievo occupano la prima serata.

Quando torna “La Ruota della Fortuna”

Lo stop de La Ruota della Fortuna è quindi solo una breve pausa. A confermarlo è stato anche Gerry Scotti nella puntata del 20 aprile: un’occasione per godersi lo spettacolo del calcio (anche se il conduttore è notoriamente tifoso del Milan) e ricaricare le energie in vista delle prossime puntate.

Il programma tornerà infatti regolarmente mercoledì 22 aprile, con Gerry, Samira, i Fortuna Five e nuovi concorrenti pronti a mettersi alla prova tra parole da indovinare e premi in palio. Il format, ormai rodato, continua a essere uno dei punti fermi della programmazione serale di Canale 5.

A beneficiarne, però, sarà la concorrenza. Su Rai 1 Stefano De Martino resta saldo al suo posto, trasformando questa serata in un’occasione ghiotta per macinare ascolti e, con ogni probabilità, portarsi a casa la vittoria.

Una partita diversa, quella che si gioca sui dati dell’auditel, e che ogni sera mette i programmi uno contro l’altro nella corsa al primo posto. E questa volta, senza la Ruota in campo, il risultato sembra già abbastanza prevedibile.