La Ruota della Fortuna, Gerry “imita” Samira. Finale amaro per il campione

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Ufficio stampa Mediaset Samira Lui e Gerry Scotti conducono La Ruota della Fortuna

Martedì 5 maggio Gerry Scotti, insieme alla sua fedele compagna di viaggio Samira Lui, è tornato nelle case degli italiani con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna, confermandosi ancora una volta uno degli appuntamenti più seguiti delle serate degli spettatori.

La serata scorre con il ritmo di sempre, tra gioco e momenti più leggeri che accompagnano lo sviluppo della partita, fino a un finale che incorona un nuovo campione, lasciando però anche un pizzico di amarezza.

“La Ruota della Fortuna”, Gerry si scatena e “ruba” i passi di Samira

Ormai sono il cuore del programma e una delle coppie più amate dell’access prime time: Gerry Scotti e Samira Lui continuano a dettare il ritmo de La Ruota della Fortuna, tra gioco, complicità e continui botta e risposta.

Nella puntata di martedì 5 maggio, Gerry entra in studio con l’energia di sempre e, sulle note dei Fortuna Five, si lascia andare a un balletto improvvisato. Il riferimento è chiarissimo: i movimenti di Samira. “Come Samira, ora capite chi è il coreografo”, scherza.

Quando lei scende le scale sulle note di Ossessione per raggiungere il tabellone, lui la osserva divertito e prova a starle dietro, cercando di studiarne e imitarne i passi.

“Ho imparato questi, le frecce. Li faccio sempre anche ad acquagym”, dice ridendo, mentre Samira lo guarda perplessa ma divertita.

I due si prendono in giro e giocano continuamente l’uno con l’altra: dopo una manche dedicata agli animali, con le mucche protagoniste, Samira si diverte a imitare il loro verso in diversi “dialetti”, passando dallo spagnolo al francese. “Avvisate la madre, non è grave”, la canzona Gerry.

Alfonso è il nuovo campione (con un po’ di amarezza)

A guidare la partita è il campione in carica Riccardo, deciso a difendere il titolo contro gli sfidanti Alessandra e Alfonso. Fin dai primi tabelloni appare subito a suo agio, sicuro e sciolto nel gestire le diverse manche.

Gli equilibri, però, cambiano presto. Alessandra si mette in luce conquistando la manche musicale dedicata a Zucchero, mentre Alfonso si prende il jackpot, portando nel suo gruzzolo 15mila euro e rilanciando la sfida.

Nella manche su Einstein la fortuna gioca un brutto scherzo proprio ad Alessandra: tre bancarotte consecutive rallentano la sua corsa. “Tre bancarotte di seguito non le ho mai viste”, commenta Gerry, provando a sdrammatizzare e invitandola scherzosamente a partecipare alla “gara dei più sfortunati” del sabato. Nonostante tutto, è comunque lei a indovinare il tabellone.

La partita si fa sempre più serrata e si decide sul filo: alla fine, con 23.300 euro, è Alfonso a spuntarla e a conquistare il titolo di nuovo campione.

Alla Ruota delle Meraviglie, il tema che lega le tre buste è “carro”. Alfonso riesce ad accenderne due, la numero due e la numero tre, guadagnandosi così la possibilità di giocarsi fino in fondo la scelta finale. Alla fine, vince altri 10mila euro, portando a casa ben 33.300 euro.

Una vincita piuttosto buona, ma con un po’ di amarezza. Nella prima busta, quella che non è riuscito a indovinare, Alfonso avrebbe trovato 200mila euro.