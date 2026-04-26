La Ruota della Fortuna, Samira Lui cambia ancora look. E il campione stupisce Gerry Scotti

A La Ruota della Fortuna, Samira Lui cambia ancora look e con i tailleur è stupenda.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Samira Lui

Samira Lui non smette di stupire, giocando con cambi look e trasformazioni. Dopo lo slick back di sabato, per la puntata del 26 aprile de La Ruota della Fortuna la showgirl ha puntato su un nuovissimo look che ha sorpreso tutti e ha conquistato Gerry Scotti.

La Ruota della Fortuna, Samira Lui cambia (ancora) look

La puntata della domenica è sempre particolarmente allegra a La Ruota della Fortuna, ma soprattutto è ricca di colpi di scena. L’ultimo riguarda l’ennesima trasformazione di Samira Lui che ha voluto stupire ancora una volta Gerry Scotti. Dopo la “coda gellata” di sabato che aveva scatenato l’ironia del conduttore, la showgirl ha optato per uno chignon elegantissimo, abbinato ad un tailleur rosa con maniche trasparenti e pizzo.

Un look molto particolare che ha sfoggiato durante il balletto realizzato sulle note di Che fastidio! canzone di Ditonellapiaga. “Come sta bene con il tailleur – ha esordito Gerry Scotti, salutandola -. Complimenti alla mia elegantissima socia!”.

Dopo i saluti iniziali e il consueto scambio di battute fra Gerry e Samira, la partita è iniziata. A dominare il gioco è stato Tommaso, capo giardiniere che da subito ha attirato l’attenzione con la sua bravura, mettendo in difficoltà il campione Filippo. A poche manche dalla fine la situazione però è cambiata e la competizione si è accesa ancora di più.

Grazie al triplete infatti Filippo ha ottenuto la bellezza di 5mila euro. La rimonta però non ha funzionato e a spuntarla è stato Tommaso che è diventato campione con un montepremi di 20.500 euro. Arrivato alla Ruota delle Meraviglie con l’obiettivo di vincere la 500 Fiat in palio, il concorrente non è riuscito nel suo intento.

Per un soffio infatti non ha acceso tre buste, ma solo due: la busta 1 e la 3. Il concorrente ha scelto la busta numero 3, poi, con un colpo di scena, ha affermato di volerla cambiare, rinunciando a 5mila. Una scelta giusta, visto che nella busta numero 1 era presente il premio da 10mila euro.

Il rapporto speciale fra Gerry Scotti e Samira Lui

Battute, scherzi e botta e risposta: Gerry Scotti e Samira Lui con il loro legame unico sono il cuore de La Ruota della Fortuna. Un rapporto splendido, nato dietro le quinte e che si svela perfettamente quando i due sono insieme nello studio tv.

“Gerry è un mito prima come persona e poi come professionista – ha raccontato Samira a Verissimo -. C’è un rapporto di stima e di amicizia, ridiamo, ci divertiamo ed è la cosa più bella che si possa ottenere. È raro lavorare in un contesto in cui ci si diverte anche”.

“A volte mi devo dare un po’ di pizzicotti per ricordarmi che lavoro davvero con Gerry Scotti – ha confessato -. Delle volte mi fermo e realizzo che è tutto vero. A Gerry posso dirgli solo grazie. Gerry non dà consigli espliciti, ma ti fa capire tante cose. Guardandolo cerco di assorbire il più possibile. È talmente grande che anche un centesimo suo sarebbe tanto”.