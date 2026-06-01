La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti provoca Samira Lui: “Lo dici a Luigi?”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Samira Lui

La puntata del 1 giugno de La Ruota della Fortuna incorona una nuova, giovanissima, campionessa, fra colpi di scena e frasi indovinate in pochi secondi. Al timone dello show, ancora una volta, Gerry Scotti e Samira Lui.

La Ruota della Fortuna, Gerry punzecchia Samira

La Ruota della Fortuna si conferma un programma capace di lasciare con il fiato sospeso i telespettatori sino all’ultimo minuto. La forza dello show sta nella sua imprevedibilità, nella bravura dei concorrenti, ma anche nel rapporto speciale fra Samira Lui e Gerry Scotti.

Dopo aver presentato il campione Alessandro e gli sfidanti, Gerry Scotti ha accolto in studio Samira Lui. Come di consueto la showgirl si è esibita in uno stacchetto sulle scale dello studio televisivo. Per questa puntata l’ex gieffina ha scelto un mini abito black con dettagli gioiello.

L’appuntamento è iniziato in modo scoppiettante. Il Giramondo infatti ha portato il pubblico in Lombardia, con un’espressione molto diffusa in dialetto. Si tratta dell’espressione in dialetto milanese “Scarliga merluss che l’è minga el to uss”. Un detto molto conosciuto che Gerry Scotti ha spiegato al pubblico. Significa infatti “Scivola via (vattene) merluzzo, che questo non è la tua porta”.

Un invito figurato a “girare alla larga” e andarsene, rivolto nei confronti di qualcuno che è ormai di troppo. “A volte voi donne lo usate, eh”, ha scherzato Gerry Scotti, che poi si è divertito a punzecchiare Samira. “Lo dici a Luigi?”, ha domandato ironicamente, in riferimento a Luigi Punzo, il fidanzato della showgirl che il conduttore conosce bene.

Samira Lui ha sorriso, poi ha detto: “No, a lui non lo dico. Piuttosto lo dico a qualcun altro”.

Anthea è la nuova campionessa (che emoziona tutti)

E la partita? La gara ha tenuto, come sempre, il pubblico con il fiato sospeso. Bravissimo il campione Alessandro che ha sfiorato l’impresa ottenendo il Jackpot da 34.900 euro. Alla fine però il concorrente non ce l’ha fatta, confrontandosi con due sfidanti agguerrite: Nadia, ma soprattutto Anthea.

La giovanissima concorrente che studia fisica e ha solo 22 anni ha collezionato una risposta dopo l’altra. Alla fine è stata proprio lei a vincere, diventando la nuova campionessa e vincendo l’ultimo round con un montepremi di 19.200 euro.

Arrivata a La Ruota delle Meraviglie, Anthea ha sorpreso tutti. Ha indovinato sia la prima che la seconda frase al primo colpo, infine ha acceso anche la terza busta.

Nel finale Anthea si è trovata di fronte alla possibilità di scegliere una fra le tre buste e richiedere, se necessario, un cambio. La campionessa ha aperto la prima busta da 5mila euro, chiedendo poi un cambio. Di fronte al premio da 10mila euro ha scelto di fermarsi, tornando a casa con 29.200 euro.

In seguito ha scoperto che l’ultima busta, a cui aveva rinunciato, conteneva 20mila euro. “Hai dato valore ai soldi, bene così -, ha concluso Gerry Scotti, che ha provato a consolare la campionessa -. Questa è una cifra importante per una studentessa”.