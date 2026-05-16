La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti “accusa” Samira Lui: “È sempre colpa mia”

A La Ruota della Fortuna la nuova campionessa sfiora il colpo grosso e Gerry Scotti finisce per “accusare” Samira Lui

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IPA Samira Lui battibecca con Gerry Scotti a "La Ruota della Fortuna"

Martedì 15 maggio Gerry Scotti e Samira Lui sono tornati nell’access prime time di Canale 5 con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna, il game show che continua a confermarsi uno degli appuntamenti più seguiti della serata televisiva.

Anche in questa puntata il programma alterna momenti di leggerezza, battute improvvisate e una partita ricca di colpi di scena, culminata con un finale che lascia un po’ di amarezza alla nuova campionessa. E proprio negli ultimi minuti di gioco Gerry Scotti finisce per “accusare” scherzosamente Samira Lui, ma lei replica prontamente.

“La Ruota della Fortuna”, Gerry Scotti e Samira Lui complici

La serata si apre con Gerry Scotti particolarmente trascinato dall’energia dei Fortuna Five. Il conduttore entra in studio divertito e subito pronto a scherzare con il pubblico, lasciandosi andare a un racconto ironico sui brani scelti dalla band.

“Avete esagerato”, dice rivolgendosi ai musicisti. “Le altre sere mi portavate al liceo, qui mi avete portato in terza media”. Un siparietto che dà immediatamente il tono alla puntata e che conferma ancora una volta quanto Gerry viva il programma in maniera spontanea, lasciandosi trascinare dall’atmosfera dello studio.

Poco dopo arriva anche Samira Lui, ormai presenza fissa e sempre più centrale nello show. Quando scende le scale per raggiungere il tabellone, Gerry la accoglie con uno dei suoi soliti giochi di parole, scherzando sul titolo della canzone scelta per il momento dell’ingresso.

La complicità tra i due continua poi nel corso della serata, soprattutto quando Gerry annuncia la presenza di una delegazione tedesca arrivata per assistere alla puntata. Samira scherza sul fatto di dover imparare il tedesco, mentre il conduttore improvvisa una frase decisamente improbabile, trasformando ancora una volta il momento in un piccolo sketch.

Ormai il loro botta e risposta è diventato uno degli elementi più riconoscibili de La Ruota della Fortuna: Gerry si lascia spesso trascinare dalle battute, Samira sta al gioco: una dinamica sempre più rodata che accompagna lo sviluppo della partita senza appesantirlo.

Alice diventa campionessa, ma Gerry accusa Samira

Nel corso della gara, la puntata si rivela molto più combattuta del previsto. A sfidarsi sono la campionessa Chiara, Alice e Francesco, protagonisti di una partita che cambia più volte equilibrio nel corso delle manche.

A partire con una buona stella è soprattutto Alice, che riesce a imporsi in diversi round e a costruire progressivamente il suo vantaggio. Francesco, però, recupera terreno nel finale, rendendo la corsa al titolo molto più aperta del previsto.

La sfida si decide soltanto negli ultimi minuti, quando Alice riesce a trovare la soluzione decisiva e a conquistare il titolo di nuova campionessa con 16,600 euro, guadagnandosi così l’accesso alla Ruota delle Meraviglie.

Il momento più delicato arriva proprio nel gioco finale. Il tema dei tabelloni è “Cavallo” e Alice sfiora un risultato praticamente perfetto, riuscendo ad accendere due buste verdi su tre. A quel punto deve scegliere quale busta tenere per provare ad aumentare il montepremi.

La concorrente opta inizialmente per la numero due, salvo poi cambiare idea all’ultimo momento e scegliere la numero uno. Una decisione che si rivela meno fortunata del previsto: nella busta lasciata da parte c’erano infatti 5 mila euro in più.

Ed è qui che nasce il siparietto finale tra Gerry Scotti e Samira Lui. Mentre si scopre che nella busta rossa si nascondeva il premio di 100mila euro, il conduttore si gira verso la compagna di viaggio e scherza: “Perché mi guardi così? Non metto io le buste, le mette lei”.

Samira prova subito a difendersi: “Non so dove capitano”. “Ma è colpa sua”, risponde Gerry. Ma Samira non ci sta: “È sempre colpa mia, gira che ti rigira”. Una battuta che fa sorridere lo studio e chiude una puntata giocata continuamente sul filo della leggerezza, anche nei momenti di maggiore tensione.