La Ruota della Fortuna, Samira Lui prende in giro Gerry Scotti dopo la gaffe sulla canzone

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IPA Samira Lui

La puntata del 4 maggio de La Ruota della Fortuna ci regala, ancora una volta, momenti divertenti e scambi di battute fra Samira Lui e Gerry Scotti. Il conduttore e la showgirl sono fra gli elementi chiave del successo della trasmissione, oltre ad un gioco che lascia con il fiato sospeso il pubblico sino all’ultimo minuto.

La Ruota della Fortuna, Samira Lui prende in giro Gerry Scotti

Anche domenica 4 maggio La Ruota della Fortuna ha accompagnato il pre serale dei telespettatori di Canale 5. La formula d’apertura è sempre la stessa con Gerry Scotti accolto in studio dalle canzoni dei Fortuna Five, pronto a presentare i concorrenti e infine Samira Lui.

La showgirl ed ex concorrente del GF Vip ha fatto il suo ingresso di fronte alle telecamere con un balletto sulle note di Don’t Go Yet di Camila Cabello. La coreografia di Samira, realizzata mentre scendeva le scale, ha fatto scatenare Gerry Scotti. Arrivata di fronte al tabellone, con un abito azzurro molto particolare, caratterizzato da maniche riccamente decorate, la Lui ha ironizzato su un errore di Gerry.

Nelle puntate precedenti dello show infatti il presentatore aveva commesso una gaffe. “Questa coreografia mi piace – aveva detto -. La sto imparando tutta. Mi diverto tantissimo. Quando sento vongole non capisco più nulla”.

Peccato che il testo della canzone reciti “Oh, yeah, don’t go yet, don’t go yet. Oh, yeah, don’t go yet, don’t go yet. Oh, yeah, don’t go yet, don’t go yet”. E non “vongole” come detto da Scotti.

“Vongole, Vongole, Vongole”, ha dunque cantato Samira, raggiungendo il tabellone e facendo riferimento proprio alla gaffe di Gerry. Il conduttore ha sorriso bonariamente, poi ha aggiunto: “Secondo me la canzone dice vongole”

“Io canto vongole, mi diverte di più”, ha aggiunto Samira. Poco dopo, in un altro scambio di battute, Scotti ha ironizzato: “Visto che mi prende in giro la mia socia Samira ora una battuta la faccio io…”.

La campionessa Deborah vince tutto

E la partita? Come sempre il gioco si è rivelato dinamico e con tanti colpi di scena. A La Ruota della Fortuna d’altronde tutto può cambiare in un istante. Sara e Andrea hanno sfidato la campionessa Deborah che, come rivelato dal presentatore, nel giro di poche puntata ha vinto la bellezza di 159.700 euro.

Se la fortuna non ha assistito Sara, che probabilmente tornerà nelle prossime puntate per rifarsi, Deborah ha dimostrato tutta la sua bravura. Fra tabelloni indovinati all’ultimo secondo a risposte azzardate, la campionessa è riuscita a riconfermare il suo ruolo e con un montepremi di 14.800 euro è approdata a La Ruota delle Meraviglie.

Arrivata all’ultimo gioco Deborah non ha deluso le aspettative, riuscendo ad accendere ben tre buste. Una vittoria che le ha consentito di ottenere la macchina in palio, una splendida Topolino svelata a inizio puntata da Gerry Scotti e Samira Lui.

Dopo aver aperto la busta 1, che conteneva 10.000 euro, Deborah ha scelto di effettuare un cambio. Questa volta però la fortuna non l’ha assistita e la campionessa ha vinto solo 1.000 euro, portandosi a casa in totale 15.800 euro.