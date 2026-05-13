Cannes 2026, ospiti e programma della seconda giornata: Peter Jackson protagonista

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IPA Festival di Cannes 2026, pagelle look della prima serata: Demi Moore divina (8), scivolone di Heidi Klum (5)

Se la prima giornata ha avuto il compito di accendere i motori della 79esima edizione del Festival di Cannes, con la cerimonia inaugurale e l’omaggio a Guillermo Del Toro, mercoledì 13 maggio è il momento in cui la macchina del festival comincia a girare davvero. Il concorso principale entra nel vivo con i primi due titoli in gara, la Croisette si anima di volti attesi e, a notte fonda, arriva uno degli appuntamenti più cult dell’intera edizione.

Cannes, L’incontro più atteso della seconda giornata: Peter Jackson

L’evento che catalizza l’attenzione fin dal mattino è il Rendez-vous avec Peter Jackson, in programma alle ore 11:00 alla Salle Debussy. Il regista neozelandese è protagonista di uno degli incontri pubblici più attesi dell’edizione, una conversazione aperta di un’ora e mezza in cui il maestro di Il Signore degli Anelli si racconta e si lascia raccontare.

Jackson ha già vissuto una serata speciale il giorno prima, quando ha ricevuto dal suo Frodo — Elijah Wood — la prima Palma d’oro alla carriera di quest’anno. Ora tocca al pubblico e alla stampa incontrarlo più da vicino. Un appuntamento che Cannes sa costruire con grande cura: conferenza stampa, ma soprattutto conversazioni aperte, spesso emozionanti, con uno dei grandi autori del cinema mondiale.

I film in concorso: Giappone e Francia si sfidano per la Palma d’oro

Dopo una giornata di apertura indimenticabile, nella seconda giornata la competizione ufficiale prende forma concreta. Al Grand Théâtre Lumière sono in programma Nagi Notes (Quelques jours à Nagi) di Fukada Koji, alle 15:00, e La Vie d’une femme (A Woman’s Life) di Charline Bourgeois-Tacquet, alle 18:30. Sono i primi due titoli della competizione principale dopo la serata inaugurale e aprono il percorso verso la Palma d’oro.

Nagi Notes porta sulla Croisette una storia tutta al femminile: Yoriko, un’artista che vive nella rurale Nagi, è tormentata da un amore passato che non riesce a superare. Quando Yuri, un’architetta da poco separata, si reca da Tokyo a trovare la sua amica ed ex cognata, entrambe le donne si ritrovano a un bivio. Un film intimo e malinconico, con un cast che include Takako Matsu, Shizuka Ishibashi e Kenichi Matsuyama.

Altrettanto attesa è La Vie d’une femme. Protagonista è Gabrielle, 55 anni, chirurgo e primario di un ospedale pubblico, sempre in movimento tra responsabilità professionali e vita privata. Quando una scrittrice arriva nel suo reparto per documentarsi per un libro, il suo equilibrio viene messo in discussione. Nel cast Léa Drucker, Mélanie Thierry e Charles Berling.

Arriva Vin Diesel: “Fast & Furious” compie 25 anni

La notte della seconda giornata è tutta di Dominic Toretto. La 79esima edizione del Festival celebra i venticinque anni del franchise Fast and Furious con una proiezione di mezzanotte, alle 23:45 al Grand Théâtre Lumière, alla presenza di Vin Diesel, Jordana Brewster, del produttore Neal H. Moritz e di Meadow Walker, figlia dell’attore Paul Walker, scomparso nel 2013.

Meadow presenzia per rendere omaggio a suo padre, che nel film originale interpretava Brian O’Conner e che è rimasto nel cuore di milioni di fan in tutto il mondo.

Il primo film della saga, distribuito da Universal Pictures il 22 giugno 2001 e diretto da Rob Cohen, è ambientato nel mondo delle corse clandestine di Los Angeles e ha dato origine a uno dei franchise più redditizi della storia del cinema oltre 7 miliardi di dollari incassati in tutto il mondo. Una proiezione che sa di festa, di nostalgia e di cinema cult nel senso più bello del termine.

Prima della mezzanotte, la serata si apre già con un altro omaggio al cinema americano: al Cinéma de la Plage è in programma la versione restaurata di Top Gun di Tony Scott, per i 40 anni dall’uscita.