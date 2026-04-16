Arisa lascia senza fiato la Spagna, nuova versione di Canta Ancora

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Arisa sbarca in Spagna e lo fa nel modo che le riesce meglio: cantando. L’artista di Potenza è stata protagonista delle anteprime del film Il ragazzo dai pantaloni rosa, presentato tra Barcellona e Madrid con il titolo El chico de los pantalones rosas. In entrambe le occasioni, la cantante ha scelto di esibirsi dal vivo con Canta Ancora, il brano che accompagna la pellicola e che le è già valso un importante riconoscimento come il Nastro d’Argento.

Un passaggio non scontato quello dell’esibizione in spagnolo, che avrebbe potuto alterare l’equilibrio emotivo della canzone ma che invece ha contribuito a renderla ancora più immediata e coinvolgente. Rosalba Pippa ha dimostrato ancora una volta come la sua voce sia in grado di attraversare confini linguistici e culturali, mantenendo intatta la propria intensità.

L’atmosfera nelle sale cinematografiche è stata quella delle grandi occasioni. Il pubblico ha reagito con attenzione e partecipazione, lasciandosi trasportare da una performance intensa e carica di significato.

Arisa arriva in Spagna con Il ragazzo dai pantaloni rosa

Cantare in una lingua diversa dalla propria rappresenta sempre una sfida, soprattutto quando si tratta di brani fortemente emotivi come Canta Ancora. Eppure, Arisa è riuscita a mantenere quella delicatezza interpretativa che da sempre la contraddistingue, dimostrando una padronanza vocale rara. Un vero usignolo.

La sua esibizione non si è limitata a una semplice traduzione del testo ma ha restituito pienamente il senso del brano: un racconto fatto di dolore, resilienza e speranza. Elementi universali, capaci di arrivare al pubblico indipendentemente dalla lingua. Proprio questa universalità ha reso il momento particolarmente intenso, trasformando la presentazione del film Il ragazzo dai pantaloni rosa in qualcosa di più di un evento promozionale.

Per molti spettatori spagnoli si è trattato di un primo incontro con la cantante italiana e la risposta è stata immediata. La voce pulita, l’intonazione precisa e l’interpretazione sincera hanno conquistato anche chi non aveva mai ascoltato Arisa prima. Un risultato che conferma il valore internazionale della cantante e la possibilità di un percorso sempre più aperto verso l’estero.

Arisa ha vinto il Nastro d’Argento con Canta ancora

A rendere ancora più significativo questo momento è il successo già ottenuto da Canta Ancora, premiato con il Nastro d’Argento, uno dei riconoscimenti più prestigiosi del panorama cinematografico italiano. Il brano si inserisce perfettamente nella narrazione del film, contribuendo a rafforzarne il messaggio e l’impatto emotivo.

La scelta di portarlo in Spagna, in una versione adattata al pubblico locale, rappresenta un ulteriore passo nella diffusione internazionale del progetto. Non solo una promozione cinematografica ma anche un’occasione per far conoscere una voce italiana capace di distinguersi per qualità e autenticità.

Per Arisa, questa esperienza segna un momento importante del suo percorso artistico. Dopo anni di successi in Italia, l’approdo su palcoscenici internazionali apre nuove prospettive e conferma la solidità di una carriera costruita sulla credibilità e sul talento.

L’accoglienza ricevuta in territorio iberico lascia intuire che questo possa essere solo l’inizio di un percorso più ampio. E Canta Ancora, con la sua forza narrativa e musicale, si conferma come uno dei brani più rappresentativi di questa fase, capace di parlare a pubblici diversi senza perdere la propria identità.