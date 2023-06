“Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta”: cosa fa oggi Karen Allen

Fonte: IPA Karen Allen e Harrison Ford in "Indiana Jones e i predatori dell'arca perduta"

Sabato 17 giugno torna sulla televisione italiana uno dei più grandi classici del cinema d’avventura. Su Italia 1, a partire dalle 21.23, andrà in onda Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta, il primo capitolo dell’iconica saga ideata da George Lucas e diretta dal regista Steven Spielberg.

Un film che ha cambiato la storia del cinema e segnato l’immaginario di milioni di spettatori in tutto il mondo. Un’avventura epica, tra storia e azione, che deve la sua fortuna anche all’affascinante protagonista, interpretato dall’ineguagliabile Harrison Ford. Al suo fianco, allora, c’era l’altrettanto ammaliante Karen Allen, attrice cui la pellicola non portò la stessa fortuna che al collega.

Che fine ha fatto Karen Allen

A partire dagli anni ’80, proprio dopo l’interpretazione di Marion Ravenwood, compagna di avventure (e non solo) di Indiana Jones, ruolo che la rese famosa in tutto il mondo, e nonostante il clamoroso successo del film di Steven Spielberg, Karen Allen inizia ad allontanarsi dai set cinematografici per passare più tempo con il figlio, nato dalla relazione con l’attore Kale Browne, con cui fu sposata dal 1988 al 1997.

L’ultima volta che l’abbiamo vista sul grande schermo è stato il 2008, quando è tornata al fianco di Harrison Ford per rientrare nel mondo di Indian Jones, giunto al suo quarto capitolo: Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo. Non è ancora noto se l’attrice farà parte anche del quinto prossimo episodio della saga. Nel frattempo, vive nella campagna del Massachessets, insegnando Yoga e produce abiti con la sua azienda Karen Allen Fiber Arts.

Il papà spia e l’esordio in teatro

Decisamente fuori dal comune l’infanzia di Karen Allen che, a causa della carriera del padre, agente segreto dell’FBI, fu costretta a spostarsi continuamente in giro per l’America assieme alla madre insegnante e alle due sorelle. Nel 1968, in piena rivoluzione culturale, si trasferisce a New York per compiere studi artistici e, a partire dal 1974, entra a far parte di una compagnia teatrale che la convincerà a dedicarsi a tempo pieno alla recitazione.

L’esordio cinematografico arriva nel 1978, con il ruolo da coprotagonista nel cult movie demenziale Animal House che, nonostante non si tratti di un colossal, porterà grande notorietà all’attrice e sancirà il suo ingresso a Hollywood. Poco tempo dopo, Woody Allen le concede un piccolo spazio, accanto a Meryl Streep, in Manhattan, uno dei suoi film più famosi.

Nel 1981 Allen partecipa ai casting per il ruolo della Principessa Leila di Star Wars, scartata per quel film – la parte andrà a Carrie Fisher – viene però notata da George Lucas, che la vorrà con sé nel suo film seguente, Indiana Jones appunto. Il ruolo dell’avventuriera le regalerà grande popolarità al punto che, nel 1983, Karen Allen viene eletta la donna più bella del mondo dalla rivista Harper’s Bazaar. In seguito, però, Allen non partecipa che con ruoli secondi in film televisivi e produzioni minori, fino a ritirarsi del tutto dalla carriera cinematografica. Eccezion fatta per la partecipazione, 28 anni dopo il primo episodio, al nuovo capitolo della saga che la rese famosa.