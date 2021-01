Il Cantante Mascherato: malore nel Baby Alieno, i Ricchi e Poveri lasciano

editato in: da

La prima puntata de Il Cantante Mascherato è stata ricca di colpi di scena. A catalizzare l’attenzione il malore nel Baby Alieno in cui si nascondevano I Ricchi e Poveri. La diretta del programma di Milly Carlucci non è stata affatto semplice per i concorrenti che hanno vissuto momenti difficili.

I quattro componenti dei Ricchi e Poveri, nascosti all’interno della maschera del Baby Alieno, da subito hanno palesato una impossibilità a respirare bene. La prima esibizione è stata piuttosto complicata, ma il peggio è arrivato con la seconda prova quando c’è stato un malore. Milly Carlucci, visibilmente preoccupata, ha cercato di aiutare i concorrenti, favorendo l’uscita di scena della maschera. “Baby alieno non ce la fa – ha annunciato -, deve uscire di scena, chiudiamo tutto per consentire ai nostri collaboratori di portarlo fuori. Purtroppo sono maschere molto belle, ma molto impegnative, si fa fatica a respirare e ogni esibizione è davvero una dura prova”.

Quando la puntata stava per terminare, in prossimità dello spareggio fra Pecorella e Baby Alieno, è arrivata la decisione dei Ricchi e Poveri di ritirarsi dal gioco. “Il baby alieno è un esperimento genetico, non è facile fare ed essere questa maschera – ha spiegato Milly Carlucci -. Ha nostalgia di casa quindi vuole uscire dalla maschera e svelare la sua identità. Stop alle votazioni social, che siccome non sono a pagamento ci lasciano liberi di poterle annullare. Il fatto che lui esca di qui, salva di conseguenza pecorella, che era allo spareggio con lui”.

Francesco Facchinetti, seduto accanto agli altri giudici, fra cui spicca Caterina Balivo, ha cercato di sdrammatizzare. “L’alieno ha salvato noi umani”, ha detto, poco prima di scoprire che sotto la maschera del Baby Alieno si nascondevano Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu. I cantanti hanno rassicurato immediatamente il pubblico, ma hanno confermato di essere stati messi a dura prova dalla maschera, decisamente pesante, così tanto da scegliere di abbandonare la gara de Il Cantante Mascherato. “Ma poi gli mettete pure la felpa lì dentro?”, ha aggiunto Facchinetti, commentando l’abbigliamento degli artisti, vestiti con delle tute e la scritta: “Non parlarmi!”.