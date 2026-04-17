iStock Con i prodotti giusti puoi eliminare i baby hair

Si chiama baby hair ma si traduce con quei fastidiosi capelli molto corti che si trovano sulla fronte, sulle tempie o attorno alle orecchie. Una tipologia di ciuffi che tutte noi abbiamo a cui spesso siamo insofferenti perché immancabilmente spuntano dalle acconciature andandole a rovinare e creando un effetto disordinato. Il problema è che gestirli è davvero difficile perché anche se possono essere definiti capelli nuovi, questi non si allungheranno più di qualche centimetro. Inoltre non possono essere “tirati via” con un colpo di spazzola o pettine proprio a causa della loro lunghezza ridotta. Allora come fare? Le più temerarie decidono di dare un taglio netto – nel vero senso della parola – andando a tagliare i ciuffetti alla radice, altri invece si rivolgono a trattamenti laser.

Se non vuoi arrivare a soluzioni estreme puoi camuffarli decidendo di far crescere la frangia. Questa soluzione non fa per te? Allora ci sono prodotti online come lacche, cere o mascara che li vanno a nascondere efficacemente, anzi in alcuni casi anche a metterli in evidenza, perché nessuno ci vieta di trasformare un piccolo difetto in un punto forte del nostro look.

La lacca doma qualsiasi tipologia di capelli, anche quelli ribelli

Abbiamo visto le teste delle nostre nonne e mamme sparire in una nuvola di lacca, ma con il risultato di avere un’acconciatura resistente a tutte le intemperie. Senza arrivare a questo, si può dire che la lacca è efficace anche contro i baby hair e persino facile da usare. Dopo aver realizzato la tua acconciatura, che sia una coda o uno chignon, pettina accuratamente le radici tirando indietro i capelli corti e poi spruzza la lacca per fissare il tutto. Se vuoi un risultato davvero a prova di umidità e contro l’effetto crespo, spruzza un po’ di lacca direttamente sul pettine e poi passalo sui capelli, in questo modo avranno un fissaggio extra.

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Con il pettine e la cera dirai addio ai baby hair

Se non ami particolarmente la lacca, un’altra soluzione altrettanto efficace è quella di ricorrere alla cera. Online si trovano formule in stick che puoi usare direttamente sui capelli e in alcuni casi veri e proprio kit compresi di pettini a denti stretti. Il procedimento per eliminare i baby hair è molto simile a quello con la lacca. Dopo aver legato i capelli inumidiscili con dell’acqua e con il pettine pettinali in avanti. Ora passa sempre lo stesso pettine sulla cera per capelli e spazzola i baby hair all’indietro. Per assicurarti una tenuta che duri tutto il giorno asciuga i capelli con il phon a bassa velocità e dei capelli ribelli non ci sarà più l’ombra.

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Un mascara particolare per dire addio ai capelli nani

Hanno la forma di un mascara ma un nome quasi magico, i flyaway wand letteralmente bacchette volanti, non sono altro che gel fissanti che hanno la forma di un mascara con tanto di scovolino. A differenza degli altri due metodi questo è considerato il più efficace perché molto più preciso. Il merito è proprio dello scovolino che si rivela più utile del pettine. Ad acconciatura ultimata preleva una piccola quantità di prodotto con il pennellino e passalo sui baby hair che così verranno domati. Poi se sei attenta alle ultime tendenze i flyaway wand sono perfetti per mettere in evidenza i ciuffi ribelli e realizzare pettinature con baby curl davvero accattivanti.

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