Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock La ''colla'' che fissa le tue sopracciglia da mattina a sera

Se c’è una tendenza beauty che domina incontrastata, è quella delle sopracciglia perfettamente pettinate, effetto laminazione, e delle acconciature sleek tiratissime e senza un capello fuori posto. Raggiungere questo livello di perfezione, però, è spesso una sfida contro peletti ispidi e baby hair ribelli.

Ed è qui che entra in gioco un nuovo (viralissimo) alleato, nonché soluzione che sta letteralmente spopolando e conquistando il cuore (e le beauty bag) di tantissime. Stiamo parlando di Schwarzkopf got2b Glued 4 Brows & Edges 2in1 Gel.

Got2B Gel per sopracciglia 2 in 1 per sopracciglia e baby hair, tenuta 72 ore waterproof

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Schwarzkopf got2b Glued 4 Brows & Edges 2in1 Gel: design geniale e formula rispettosa

Schwarzkopf ha fatto centro non solo con la formula, ma anche con la praticità. Parliamo di un gel trasparente, vegano, dermatologicamente testato e privo di siliconi e alcool.

Ma ciò che fa davvero innamorare al primo utilizzo è il packaging compatto, facilissimo da portare sempre con sé, e soprattutto il suo scovolino intelligente a due lati. La combo è perfetta: da una parte le setole per pettinare e distribuire il prodotto con precisione, dall’altra un lato piatto studiato appositamente per “schiacciare” e appiattire il pelo contro la pelle, garantendo quel look scolpito e impeccabile che tutte ricerchiamo.

La voce della community: “il migliore mai provato”

Leggendo le opinioni di chi lo ha messo alla prova e vedendolo in azione sui nuomersi video di TikTok e Instagram, emerge un entusiasmo puro. Molte utenti non esitano a definirlo “il gel per sopracciglia migliore che abbia mai provato”, elogiandone la capacità di “incollare” letteralmente i peli al loro posto.

Il vero banco di prova per questo prodotto sono le texture difficili, e qui il got2b dà il meglio di sé. Chi ha sopracciglia spesse, ispide o con la tendenza ad arricciarsi, ha finalmente trovato un alleato in grado di mantenerle intatte e in piega per tutto il giorno. La formula viene esaltata per la sua consistenza ideale: non è né troppo liquida né troppo densa, e si asciuga rapidamente senza ungere.

Ma la magia non si ferma allo sguardo. Sulle acconciature raccolte, come code di cavallo tirate o chignon, si rivela un prodotto miracoloso per domare i fly-away (i fastidiosi capellini svolazzanti) e i baby hair sui bordi del viso. Le recensioni confermano che è l’unico prodotto ad avere una tenuta sufficientemente forte da mantenerli in ordine fino a sera, il tutto senza far sembrare i capelli rigidi o sporchi. E il tocco finale? Nonostante la tenuta estrema, a fine giornata si rimuove con una facilità disarmante utilizzando un semplice detergente viso o dell’acqua micellare. Non sorprende che in moltissime dichiarino di averne “già ordinato un secondo” subito dopo aver terminato il primo!

Got2B Gel per sopracciglia 2 in 1 per sopracciglia e baby hair, tenuta 72 ore waterproof

I consigli per un risultato perfetto

Naturalmente, un prodotto dalla tenuta così estrema richiede solo un pizzico di manualità per esprimersi al meglio. Proprio perché fissa intensamente (il nome ”glued”, incollato, non è casuale), tende a indurire i peli; un compromesso più che accettabile per chi cerca una tenuta granitica, ma da tenere a mente se si preferisce un finish morbido al tatto.

Got2B Gel per sopracciglia 2 in 1 per sopracciglia e baby hair, tenuta 72 ore waterproof

Il segreto per amarlo alla follia è dosarlo con cura: il celebre motto less is more è d’obbligo. Applicando troppo prodotto, infatti, c’è il rischio che asciugandosi crei dei piccoli “fiocchi” bianchi durante la giornata. Basta usarne la giusta quantità per evitare del tutto il problema. Infine, una nota legata alla sicurezza: sebbene alcune utenti entusiaste abbiano iniziato a usarlo anche per sistemare le ciglia prima del mascara, Schwarzkopf sconsiglia categoricamente questo utilizzo per evitare irritazioni.