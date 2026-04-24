Un posto al sole, le anticipazioni del 27 aprile 2026: Eduardo è una furia

Ufficio stampa Rai Eduardo, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 27 aprile 2026: Eduardo furioso.

Nella puntata precedente del 24 aprile 2026

Venerdì 24 aprile abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Dopo che Angelo e Eduardo hanno riparato i guasti elettrici a Palazzo Palladini, Rosa spera che il fratello possa finalmente mantenere se stesso e la famiglia con quel lavoro. Intanto Rino, Angelo e Stella vorrebbero coinvolgere Eduardo in un nuovo colpo, da compiere in un luogo a loro molto familiare. In disaccordo con la gemella, Manuela decide di andare avanti nella conoscenza del padre, mentre Serena è scossa da un incubo in cui riaffiorano confusi ricordi del passato. Sul fronte familiare, Guido e Mariella tentano di far collaborare Sergio e Bice nella gestione del figlio.

Anticipazione della puntata del 27 aprile 2026

Serena è ancora cauta su Maurizio, mentre Manuela è determinata a conoscere meglio suo padre; al contrario, Micaela continua a mostrarsi ostile, ma l’intervento di Samuel potrebbe farle cambiare idea. La proposta di Rino di mettere a segno un colpo a Palazzo Palladini fa infuriare Eduardo, e Persico non sembra disposto a rinunciare al suo piano. Decisa a far incontrare Bice con Massaro per parlare di Gerry, Mariella organizza una piccola trappola, ma l’incontro non avrà l’esito sperato.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 27 aprile all’1 maggio.