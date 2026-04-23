Un posto al sole, le anticipazioni del 24 aprile 2026: Serena vive un incubo

Ufficio stampa Rai Serena e Manuela in "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere tra i titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie realizzate da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 24 aprile 2026.

Nella puntata precedente del 23 aprile 2026

Giovedì 23 aprile abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Ferri prova ad arginare l’ingombrante presenza di Stefano Mori nella sua vita privata e professionale, e Michele ne fa le spese. Nel frattempo Cristina e Greta affrontano il presente con coraggio. Serena compie una scoperta importante sul padre delle gemelle. Ancora una volta, Mariella e Guido vengono trascinati nel caos esistenziale di Bice.

Anticipazione della puntata del 24 aprile 2026

Dopo che Angelo e Eduardo hanno riparato i guasti elettrici a Palazzo Palladini, Rosa spera che il fratello possa finalmente mantenere se stesso e la famiglia con quel lavoro. Intanto Rino, Angelo e Stella vorrebbero coinvolgere Eduardo in un nuovo colpo, da compiere in un luogo a loro molto familiare. In disaccordo con la gemella, Manuela decide di andare avanti nella conoscenza del padre, mentre Serena è scossa da un incubo in cui riaffiorano confusi ricordi del passato. Sul fronte familiare, Guido e Mariella tentano di far collaborare Sergio e Bice nella gestione del figlio.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 20 al 24 aprile.