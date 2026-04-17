Un posto al sole, le anticipazioni dal 20 al 24 aprile 2026: tra ritorni inaspettati e rivalità

Il ritorno del padre di Manuela e Micaela le sconvolge ed esplode la rivalità tra Mori e Roberto: trame di "Un posto al sole" dal 20 al 24 aprile 2026

Ufficio stampa Rai Roberto e Filippo, "Un posto al sole"

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 20 al 24 aprile ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

Nella scorsa settimana le tensioni familiari e i contrasti personali hanno segnato molte vicende. In primo piano, Greta cerca di spiegare a Cristina i motivi della crisi legata all’arrivo di un altro uomo nella sua vita; lo scontro con la madre sfocia in un grande dolore per la ragazza, mentre Ferri interviene per ricomporre, a modo suo, la situazione. Intanto, la relazione tra Angelo ed Eduardo vive uno strappo dopo un gesto inaspettato di Angelo, e la pioggia porta danni che rischiano di compromettere la sistemazione di Nunzio e Rossella.

Le difficoltà pratiche si sommano ai conflitti sentimentali: Stefano riprova con Greta, ma la donna appare più distante per proteggere la figlia; la partenza di Monica riapre ricordi per le sorelle Cirillo e un incontro imprevisto mette in discussione equilibri consolidati. In famiglia, Michele e Silvia cercano di godersi un momento di unità, ma proposte esterne complicano i piani relativi alla Terrazza e alla gestione degli spazi.

Emergono poi interrogativi sul passato di alcuni personaggi: Maurizio, il padre delle gemelle, evita risposte nette alle domande di Serena, suscitando sospetti su un possibile segreto; Roberto si sente messo in discussione nelle relazioni, mentre Raffaele, Ornella e Vanni si muovono tra vicinanze affettive e tentativi di ricucire rapporti che rischiano di incrinarsi definitivamente.

Anticipazioni della settimana dal 20 al 24 aprile

Lunedì 20 aprile 2026

Micaela reagisce con una forte chiusura alla notizia che il padre si è rifatto vivo; per Manuela la scoperta è una ferita ancora aperta e decide di affrontare l’uomo, ma ritrovarlo si dimostrerà più difficile del previsto. Nel frattempo, Raffaele viene travolto dall’ansia di Renato e Otello in vista della riunione condominiale sui lavori a palazzo, e tra Ornella e Vanni cominciano i primi messaggi dopo lo scambio del numero di telefono.

Martedì 21 aprile 2026

Manuela sembra disposta a tutto pur di trovare suo padre; intanto Maurizio, ricoverato nuovamente, appare sempre più rassegnato alla sua malattia. La relazione tra Rossella e Nunzio è in bilico: provano a mantenere le proprie posizioni, ma resta il dubbio se riusciranno davvero a stare lontani.

Mercoledì 22 aprile 2026

Greta cerca di recuperare il rapporto con Cristina senza successo, mentre un colpo basso di Mori rende la rivalità tra lui e Roberto ancora più accesa. Persuaso da Iolanda, Maurizio contatterà Manuela per chiarire i motivi della sua lunga assenza dalla vita delle figlie. Nel frattempo Nunzio e Rossella si trasferiscono alla Terrazza, accolti con affetto da Giulia e Luca.

Giovedì 23 aprile 2026

Ferri tenta di limitare l’invasività di Stefano Mori nella sua vita privata e professionale, con ricadute su Michele. Cristina e Greta decidono di affrontare il presente con coraggio, mentre Serena fa una scoperta importante sul padre delle gemelle. Mariella e Guido vengono nuovamente coinvolti nelle difficoltà esistenziali di Bice.

Venerdì 24 aprile 2026

Dopo che Angelo ed Eduardo riparano i guasti elettrici a Palazzo Palladini, Rosa spera che il lavoro possa garantire la stabilità economica della famiglia; intanto Rino, Angelo e Stella valutano di coinvolgere Eduardo in un nuovo colpo in un luogo molto familiare. Manuela, in disaccordo con la gemella, sceglie di approfondire la conoscenza del padre; Serena vive un incubo che rievoca confusi ricordi del passato. Infine, Guido e Mariella cercano di far collaborare Sergio e Bice nella gestione del figlio.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

Ritorni e confronti familiari: la ricomparsa del padre di Manuela e Micaela riapre ferite e spinge a confronti difficili, mentre Maurizio alterna rassegnazione e tentativi di chiarimento con le figlie.

Tensioni e alleanze condominiali: la prossima riunione per i lavori a Palazzo Palladini alimenta ansie e divisioni tra i condomini, con Raffaele al centro delle preoccupazioni e possibili giochi di potere che coinvolgono Renato e Otello.

Spostamenti e ricollocazioni: l’inagibilità di alcuni spazi costringe a trovare nuove soluzioni abitative: Nunzio e Rossella valutano strade diverse, fino al trasferimento alla Terrazza grazie a Giulia e Luca.

Rivalità che esplodono: la contrapposizione tra Mori e Roberto si acuisce, anche attraverso azioni personali che fanno emergere inimicizie e sospetti, con ricadute su Cristina e Greta.

Scelte morali e tentazioni: tra chi cerca una via onesta per ricominciare (come Eduardo) e chi medita scorciatoie rischiose, tornano temi di fedeltà, rimorso e tentazione criminale che coinvolgono più personaggi della comunità.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana dal 13 al 17 aprile