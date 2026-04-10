Un posto al sole, le anticipazioni dal 13 al 17 aprile 2026: Rossella e Nunzio se ne devono andare

Lo scontro tra Cristina e Ferri è inevitabile, Rossella e Nunzio devono andarsene: trame di "Un posto al sole" dal 13 al 17 aprile 2026

Ufficio stampa Rai "Un posto al sole"

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 13 al 17 aprile ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

Nel giorno di Pasquetta la tensione e l’allegria si mescolano: Rosa e Damiano devono resistere alle provocazioni di Grillo cercando conforto nel calore familiare, mentre Giulia e Luca trascorrono la giornata con Nunzio, Jimmy e Bianca, insieme a Renato e Monica, la cui presenza potrebbe accendere scintille. Alla festa organizzata in cortile da Cristina e dai suoi amici accade qualcosa di imbarazzante e pericoloso che altera gli equilibri del palazzo.

Le conseguenze della giornata emergono subito: i bulli imbucatisi a Palazzo mettono in campo una vendetta che accentua le divisioni tra chi è considerato “ricco” e “povero”; tocca a Raffaele e Silvana cercare di riportare la calma. Nel frattempo il violento temporale provoca danni che costringono Nunzio e Rossella a fare i conti con una sistemazione precaria; Roberto viene messo al corrente degli atti vandalici commessi durante la festa e decide di imporre a Cristina un cambiamento drastico. Bice mostra invece la propria fragilità nel rapporto con il figlio Gerardo, mentre Jimmy riflette sulla necessità di imparare a difendersi.

Il conflitto personale si approfondisce: nonostante i tentativi di mediazione di Marina, lo scontro tra Ferri e Cristina si fa più acuto e una sorpresa amara attende la giovane. Per i lavori di ripristino dei lampioncini condominiali Raffaele si affida a Eduardo e Angelo, trovando l’opposizione di Alberto. La situazione di Nunzio e Rossella resta precaria: ospitati temporaneamente da Silvia e Michele, faticano a trovare una soluzione stabile. La scoperta di una verità sulla madre porta Cristina a fuggire e a scomparire, scatenando l’allarme tra Roberto, Marina e Greta, con l’aiuto di Filippo e Serena per ritrovarla.

Anticipazioni della settimana dal 13 al 17 aprile

Lunedì 13 aprile 2026

Davanti all’appello di Greta, che tenta di spiegare la crisi con Eduardo e l’ingresso di un altro uomo nella sua vita, Cristina esplode in un sfogo carico di rabbia e dolore contro la madre; è Ferri a riportare la figlia verso una parvenza di normalità, ma alle sue condizioni. Angelo, mortificato per non essere stato liquidato dopo l’ultimo colpo della banda, compie un gesto che sorprende Eduardo. Dopo il sopralluogo del tecnico che valuta i danni della pioggia, Nunzio e Rossella rischiano di ricevere una notizia avversa sulla loro sistemazione.

Martedì 14 aprile 2026

Cristina torna rassegnata a casa del padre; nel frattempo Stefano riprova ad avvicinarsi a Greta, ma lei, preoccupata per la figlia, sembra meno disposta a proseguire la relazione. L’inagibilità del seminterrato costringe Rossella e Nunzio a cercare un’altra sistemazione per un lungo periodo e più persone si offrono per ospitarli, complicando la scelta.

Mercoledì 15 aprile 2026

La partenza di Monica diventa l’occasione per ripercorrere ricordi tra le sorelle Cirillo e un incontro imprevisto rischia di alterare gli equilibri costruiti finora. Greta e Stefano devono fare i conti con nuove rivelazioni che allontanano ulteriormente la coppia. Michele e Silvia si godono uno spiraglio di unità familiare, ma la proposta di Giulia rimescola le carte: la contesa tra i “Gravianos” e la Terrazza si fa accesa.

Giovedì 16 aprile 2026

Maurizio, il padre delle gemelle, evita le risposte alle domande incalzanti di Serena e potrebbe nascondere un segreto drammatico. Roberto è sempre più nervoso, sentendosi giudicato nel suo rapporto complesso con Cristina e indispettito da un’insinuazione di Stefano Mori che potrebbe contenere un fondo di verità. Il confronto tra Nunzio, che vorrebbe trasferirsi alla Terrazza, e Rossella, che preferisce tornare dai genitori, prosegue senza soluzione.

Venerdì 17 aprile 2026

Dopo il confronto con il padre delle gemelle, Serena deve prendere una decisione difficile. Raffaele cerca di tenere il lavoro separato dalla vita affettiva con Ornella, mentre Vanni sembra intenzionato ad accorciare le distanze. Contrario all’idea di restare a casa di Silvia e Michele, Nunzio è destinato a vivere una nottata da incubo.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

Conflitto padre-figlia – Lo scontro tra Cristina e Ferri esplode tra rivelazioni dolorose e condizioni imposte, mettendo alla prova i legami familiari e la capacità di mediazione di figure come Greta e Roberto.

Emergenza abitativa – I danni causati dal temporale rendono inagibile il seminterrato e costringono Rossella e Nunzio a trovare soluzioni temporanee, con più persone pronte a offrire aiuto ma senza certezze sul futuro.

Segreti e verità nascoste – Le indagini emotive su figure come il padre delle gemelle (Maurizio) e le esitazioni di Serena portano alla luce potenziali segreti che potrebbero avere conseguenze importanti per le famiglie coinvolte.

Tensioni sentimentali – Le rivelazioni su relazioni passate e nuove intrusioni nella vita di coppia amplificano le distanze tra Greta e Stefano e mettono in crisi possibili riavvicinamenti.

Ripercussioni sociali della festa – La festa in cortile e gli atti vandalici innescano rivalità sociali e gerarchie tra vicini che richiedono interventi da parte di Raffaele, Silvana e altri per tentare una ricomposizione.

Equilibri alla Terrazza – La proposta di Giulia e le tensioni tra i “Gravianos” e i frequentatori della Terrazza rimescolano alleanze e prospettive, coinvolgendo Michele, Silvia e altri personaggi in una partita su spazi e identità.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana dal 6 al 10 aprile