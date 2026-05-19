Sei in viaggio, in un mercato colorato, con le mani piene e la luce perfetta che dura trenta secondi. Vorresti catturare il momento, ma il telefono richiede due mani, la macchina fotografica è nello zaino e l’idea di fermarti a impostare tutto fa già passare la poesia.

Se la videocamera diventa un problema di logistica e non uno strumento di creatività, quello che ci vuole è qualcosa che stia al suo posto, veda quello che vedi tu e registri senza che tu debba pensarci.

DJI Osmo Nano pesa 52 grammi, fa video in 4K e con un sistema magnetico puoi attaccarla ovunque. Impermeabile fino a 10 metri e ha fino a 200 minuti di autonomia, è perfetta per riprendere qualsiasi momento con le mani libere, senza fermarsi.

VOTO TOTALE 8.5 DJI Osmo Nano Osmo Nano è il dispositivo più piccolo e leggero che abbia mai fatto DJI, con 52 grammi e meno di 6 cm di lunghezza. Non è semplicemente una action cam più piccola, ma un oggetto pensato per chi vuole filmare la propria vita quotidiana, i viaggi, lo sport e i momenti spontanei senza il peso fisico e mentale di portarsi dietro attrezzatura. Si attacca magneticamente ovunque, si vede quello che sta riprendendo anche da lontano grazie al modulo con schermo e la qualità del video è quella di una camera professionale. Il tutto in un formato che entra nel taschino dei jeans.

PRO Dimensioni e peso minimi

Qualità d'immagine molto oltre le aspettative

Impermeabile fino a 10 metri senza custodia

Si attacca ovunque in pochi secondi con il sistema magnetico

Vedi cosa inquadri anche da lontano

Immagine stabile automaticamente CONTRO Autonomia senza dock di circa 60-90 minuti in 4K

Batteria non removibile

Vision Dock non impermeabile

Accessori utili venduti separatamente

Design e dimensioni minimal VOTO: 9 DJI Osmo Nano non è la classica action cam: in pratica, è un rettangolino di 5 cm con finitura opaca resistente alle impronte, che da solo pesa quanto una chiave d'auto. Il sistema magnetico è il cuore del design, con la camera che si attacca su entrambi i lati del dock che fa da “stazione di ricarica” e schermo su cui vedere cosa riprendi, orientandosi verso di te per i selfie o verso l'esterno per filmare quello che hai davanti. Puoi metterla sul cappellino con la clip dedicata, sulla maglietta con il cordino magnetico, sul casco in bici o sci oppure sulla tracolla dello zaino per riprese discrete in viaggio evitando fascette, viti o supporti ingombranti. Si aggancia, si toglie e le si cambia posizione in pochi secondi. Anche il Vision Dock (il modulo esterno con touchscreen OLED da 1,96 pollici) si aggancia magneticamente quando ne hai bisogno, trasformandola in un sistema con schermo per vedere in tempo reale cosa stai riprendendo. Quest’ultimo non è impermeabile, quindi se sai che finirai sott'acqua puoi lasciarlo a casa, ma nella vita quotidiana è utilissimo.

Qualità di video e foto VOTO: 9 Il sensore a bordo è dello stesso tipo di quelli che si trovano su molte fotocamere compatte di qualità, quindi offre una resa molto superiore a quella che ci si aspetta da un oggetto così piccolo. I video in 4K sono nitidi e dettagliati, con la possibilità di fare lo slow motion, magari per trasformare un tramonto in un momento cinematografico e di riprendere un ampio campo visivo di 143°, includendo molto più di quello che vede l'occhio umano, perfetto per paesaggi e sport. La modalità SuperNight gestisce bene le riprese in scarsa illuminazione con risultati sorprendenti per il formato. La stabilizzazione, poi, mantiene l'immagine ferma anche durante movimenti bruschi e corregge automaticamente le inclinazioni dell'orizzonte fino a 30°, quindi non devi pensare nemmeno a tenere la camera dritta mentre corri o fai sport.

Il Vision Dock, schermo e “base di ricarica” VOTO: 8 Il Vision Dock non è solo un accessorio ma è quello che rende l'Osmo Nano davvero utilizzabile. Aggiunge uno schermo OLED per vedere cosa stai riprendendo anche quando la camera è sul cappello, uno slot per scheda microSD per espandere la memoria e una batteria aggiuntiva che porta l'autonomia totale a 200 minuti di registrazione continua. La ricarica rapida, comunque, porta la camera all'80% in soli 20 minuti e il trasferimento dei video su telefono o computer avviene in modo semplice e istantaneo. L'unica nota da conoscere prima è che il dock resiste agli spruzzi ma non va sott'acqua, mentre la sola camera è impermeabile fino a 10 metri, per cui piscina, mare e pioggia intensa non sono un problema.

App DJI Mimo e facilità d'uso VOTO: 8 L'app DJI Mimo non richiede competenze tecniche: apri, connetti la camera in Wi-Fi e hai accesso all'anteprima live, alle impostazioni e all'editing direttamente dallo smartphone. Comoda e veloce se vuoi condividere qualcosa sul momento, senza bisogno di cavi. I template di editing a un tocco assemblano automaticamente le clip con musica e transizioni se non hai voglia di fare montaggi, gli Effetti Glamour applicano correzioni colore già ottimizzate e il dashboard sportivo sovrappone ai video dati come velocità e tracciato GPS rendendo ancora più interessanti le sessioni di corsa o bici. La cosa bella è che puoi usare Osmo Nano anche completamente senza telefono perchè ha gesti di avvio integrati e la pre-registrazione salva automaticamente qualche secondo prima che tu prema REC, per non perdere mai i momenti che registri al volo.