Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

MissGadget.Tech Canva Un collage di accessori auto

Non fanno rumore, non occupano spazio, non richiedono manuali da studiare, eppure cambiano qualcosa nel modo in cui vivi ogni spostamento. Che si facciano trenta chilometri al giorno per lavoro o si parta per un weekend fuori porta, l’auto è uno degli spazi in cui passiamo molto più tempo di quanto pensiamo: ecco i gadget che la rendono più sicura, più connessa, più pulita e persino più profumata.

L’alleato per evitare pericoli senza distrarsi

Se ti è mai capitato di passare davanti a un autovelox senza accorgertene, il Co-Driver 2 è l’oggetto che ti mancava.

Si attiva da solo ogni volta che entri in auto, segnala autovelox fissi e mobili, incidenti e pericoli in tempo reale con un segnale sonoro discreto e un anello LED visivo, senza dover guardare lo schermo.

Co-Driver Ooono

Ha un database di oltre 11.000 autovelox aggiornato quotidianamente e funziona anche grazie alle segnalazioni degli altri guidatori in tempo reale, si ricarica via USB-C, è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto e non prevede nessun abbonamento: si paga una volta e funziona per sempre.

Offerta Co-driver rivelatore di Autovelox Supporto alla guida per rilevare autovelox in tempo reale, ricaricabile, senza abbonamento

Basta cavi nell’abitacolo: rendere l’auto finalmente wireless

Hai CarPlay o Android Auto in macchina ma sei costretta a collegare il telefono con il cavo ogni volta? Questo piccolo adattatore risolve il problema in trenta secondi.

Si inserisce nella porta USB dell’auto, si associa al telefono via Bluetooth e da lì in poi la connessione avviene in automatico ogni volta che sali in macchina, senza toccare nulla. Navigazione, musica, podcast e chiamate restano sullo schermo dell’auto, senza fili di mezzo.

Parpat

La connessione è stabile e senza ritardi o interruzioni, mentre la scocca in alluminio dissipa il calore meglio dei modelli in plastica.

Adattatore Wireless CarPlay e Android Auto Adattatore Wireless per CarPlay e Android Auto, connessione senza fili facile e veloce, compatibilità universale

Non ricordi dove hai parcheggiato? C’è un oggetto che lo fa per te

Un piccolo tracker da agganciare alle chiavi, alla borsa o dentro la macchina stessa: il Tracy Tag di Cellularline funziona direttamente con l’app Google “Trova il mio dispositivo” (o con “Find My” di Apple scegliendo la versione per iOS), senza installare nulla di aggiuntivo.

Se non ricordi dove hai parcheggiato, ti mostra la posizione sulla mappa, se le chiavi sono vicine, le fai suonare con un tap sull’app. La batteria dura in media due anni, si cambia in autonomia e l’app avvisa quando è ora di sostituirla.

Cellularline

È resistente ad acqua e polvere, viene fornito con un laccetto rimovibile e si trova in diversi colori. Pratico, discreto… e quella volta che ti salva dal panico vale già il prezzo.

Offerta Cellularline Dispositivo Auto Cellularline dispositivo compatibile con accessori auto, componente sostituibile, design versatile e funzionale

Un piccolo lusso quotidiano: viaggiare in un abitacolo che sa di buono

Un diffusore di fragranze per auto che si accende e si spegne da solo senza niente da ricordare o niente da toccare.

Rileva le vibrazioni del motore: si attiva quando accendi l’auto e si spegne da solo otto minuti dopo che la fermi. La nebulizzazione ultrasonica distribuisce il profumo in modo uniforme senza alcol né additivi con la fragranza Oceano (bergamotto, fiori d’arancio e alghe marine) che dura tra i quattro e i sei mesi.

Towonshy

Tre modalità di intensità, una batteria da 1000 mAh ricaricabile via USB e una proiezione del cielo stellato integrata per i viaggi notturni.

Offerta Prodotto Amazon Prodotto disponibile su Amazon

Pausa caffè ovunque: anche in autostrada o al parco

Una macchina da espresso portatile da 670 grammi, ricaricabile via USB-C, che funziona anche in auto. Porta l’acqua a 92°C in circa tre minuti e produce un espresso con crema reale grazie a 20 bar di pressione.

Funziona sia con il caffè macinato che con le capsule. Una carica completa garantisce fino a cinque caffè con acqua a temperatura ambiente, è realizzata in acciaio inox, si smonta e si lava facilmente e non perde una goccia.

Outin

Per chi parte presto la mattina, lavora in smart working da luoghi diversi o viaggia spesso è uno di quegli acquisti che dopo la prima tazzina diventano irrinunciabili.

Offerta Outin Caffettiera Elettrica Portatile Outin caffettiera elettrica portatile con funzione auto-riscaldamento, ideale per auto e viaggi, caffè sempre pronto

Cosa succede alla tua auto mentre è parcheggiata? Con questo, lo sai

Una dashcam che riprende in 4K davanti e 1080P dietro, con una visione notturna che funziona davvero, anche con poca luce, bilanciando ombre e luci ad alta intensità.

In caso di incidente, registra automaticamente da tre minuti prima a trenta secondi dopo l’impatto e salva il video in una cartella protetta che non viene sovrascritta. La sorveglianza in parcheggio rileva urti e scosse quando l’auto è ferma e viene fornita con una scheda microSD da 128 GB già inclusa.

70mai

Ha uno schermo da 3 pollici, GPS integrato e registrazione in loop automatica… tutto quello che serve per avere una prova in caso di sinistro, senza pensarci.

Offerta 70mai Dash Cam 70mai Telecamera per auto con visione notturna avanzata, modalità parcheggio, supporto completo per registrazione continua

Briciole, peli e polvere: come eliminarli in tre minuti senza uscire dall’auto

Un mini aspirapolvere senza fili da tenere nel vano portaoggetti: piccolo quanto una bottiglia d’acqua, ma con 20.000 Pa di potenza di aspirazione.

Rimuove briciole, peli, polvere e detriti dai sedili, dagli angoli tra i sedili e dai tappetini con cinque accessori intercambiabili, inclusa una bocchetta sottile per le fessure più strette. Ha anche la funzione soffiatore, utile per spolverare la tastiera del laptop o pulire angoli difficili.

Hoto

Tre livelli di potenza, 35 minuti di autonomia e il contenitore si svuota senza toccare lo sporco con un tasto, tutto questo con meno di 400 grammi di peso. Uno di quegli oggetti che si usa molto più spesso di quanto si pensi.

Offerta HOTO Aspirabriciole Auto HOTO Aspirabriciole per auto, aspirapolvere portatile compatto, pulizia veloce ed efficace, ideale per interni vettura