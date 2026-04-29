Libri (mystery e fantasy) per bambini e ragazzi, che aiutano a crescere

È importante trovare il giusto libro per i nostri figli, affinché la lettura diventi una passione, perché perdersi in un romanzo aiuta a prendersi cura delle proprie emozioni!

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Appassionare i bambini e le bambine alla lettura non è una questione che risponde ad un’esigenza puramente didattica ma, semmai, ad una necessità più profonda. Spesso, ci si lamenta che i bambini leggono poco e male, ma chissà che questo non dipenda dai libri che vengono imposti da noi adulti e che non tengono presente dei loro gusti e delle loro capacità.

Alcuni di noi hanno imparato ad amare la lettura da adulti, forse nel momento in cui abbiamo avuto la possibilità di scegliere liberamente qualcosa che rispecchiasse le nostre passioni, gli argomenti che ci stanno a cuore, come anche il linguaggio che preferivamo. In molte scuole, finalmente, è possibile trovare biblioteche ben fornite di libri adatti alle età, distinti per genere e per classe. In questo modo i bambini comprendono il valore della lettura come anche quello del prestito. E tutto questo è molto importante in quanto, come dicevamo all’inizio, leggere libri da giovanissimi può soddisfare un’esigenza fondamentale, profonda, di cui ci occuperemo a breve.

Per questo, in tale sede proponiamo dei libri adatti ai bambini e alle bambine, distinti per età, che sicuramente potrebbero far scattare in loro una gran voglia di leggere! Ma, prima di prendere appunti sui libri da regalare ai compleanni o per le varie ricorrenze o, ancora, da mettere sotto l’ombrellone, vediamo un po’ quanto si legge in Italia.

Quanto leggono i giovani italiani

Dai più recenti dati ISTAT si evince che in Italia “circa il 40-56% della popolazione sopra i 6 anni legge almeno un libro all’anno. La lettura è più diffusa tra le donne (72% contro 60% degli uomini) e i giovani, con un picco tra i 15-17enni”.

Un’indagine che fotografava l’anno 2023 riportava che, in quella fetta di lettori, il 43% circa leggeva fino a 3 libri l’anno, mentre i lettori forti (cioè coloro che arrivano a 12 o più libri per anno) era il 15,4%. Ed infine che la lettura di libri è più forte tra i giovani nella fascia d’età 11-24 anni e tra le donne.

Sempre l’ ISTAT ci racconta che “nel 2024, solo il 15 per cento degli utenti di Internet utilizza la rete per accede ai libri in formato digitale. I giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni sono i maggiori fruitori del web per quest’attività, con un picco nella fascia di età 18-24 anni (28,4 per cento). Nel 2024, rispetto all’anno precedente, aumenta di 2,2 punti percentuali la quota di persone di 6 anni e più che ha utilizzato internet per leggere o scaricare ebook”.

Ma perché è così importante leggere da giovani

Sebbene leggere sia importante ad ogni età, è nella fascia più giovane che i libri soddisfano una funzione mai più ripetibile ed infinitamente importante. Per spiegarla, prenderemo in prestito le osservazioni dell’ottimo professor Umberto Galimberti.

Secondo l’illustre psicologo la lettura è lo strumento fondamentale per l’educazione sentimentale, attraverso le storie, gli impulsi si trasformano in emozioni e sentimenti. La letteratura insegna a comprendere le proprie emozioni, aiuta a dar loro un nome e a viverle “fornendo la mappa emotiva necessaria per gestire il dolore ed evitare la barbarie”.

Secondo Galimberti “se nell’antichità i miti greci fungevano da educazione sentimentale, oggi tale ruolo è svolto dalla letteratura. La letteratura non è quindi una materia meramente umanistica, ma uno strumento indispensabile per aprire il cuore e gestire la complessità dei sentimenti umani nell’era moderna” .

Questo ci fa comprendere quanto sia importante leggere tanto e bene, da ragazzi, perché l’educazione al sentimento, non può essere procrastinabile. Leggere sin da bambini, inoltre, consente anche di capire ciò che ci piace di più, di affinare i propri gusti e di scoprire nuove passioni.

Libri mystery e fantasy per bambini

In fatto di libri per ragazzi ognuno ha i propri gusti: c’è chi è appassionato di avventura, chi di scienze, chi di brevi biografie adatte ai piccoli lettori. Non c’è un libro giusto o uno sbagliato ma l’importante è rispettare l’età consigliata. Più si leggono libri adeguati alle proprie capacità e più si leggerà. Gradualmente, con il tempo, si arriverà ai classici, alcuni anche in versione rivisitata.

Da sempre, il mistero affascina i lettori più giovani: mystery, gialli, fantasy stimolano la curiosità, accompagnandoli in storie avvincenti, a volte anche riviste in formula cinematografica.

Molti genitori cercano libri coinvolgenti, adatti dai 6 ai 12 anni che siano anche forieri di valori come l’empatia, l’inclusione, il riscatto, il perdono. Perché si sa che quando i bambini si appassionano ad un libro fanno propri anche i suoi insegnamenti, senza rendersene conto. Per questo, scegliere un buon libro per i nostri bambini e le nostre bambine, può fare la differenza.

3 libri mystery per bambini dai 6 anni

Ma ora è arrivato il momento di fare il nostro elenco di storie ammantate di mistero, distinte per fasce di età! E cominciamo con i più piccolini che hanno bisogno di storie scorrevoli e non troppo lunghe, con qualche illustrazione che incuriosisca.

Il grande Nate. Si tratta di una collezione di libri le cui storie hanno come protagonista un giovane investigatore ironico e brillante, perfetto per avvicinare i bambini al genere. Una serie che affronta il giallo con spirito ed ironia e tanto colore.

Il primo caso di Agatha Mistery. Anche in questo caso i nostri bambini e le nostre bambine potranno avvicinarsi alla trama dei classici gialli, tra misteri e scoperte, attraverso una serie di libri dal grande successo.

Sull’isola del tesoro. La banda dei cinque. Questa serie di libri, probabilmente, non ha bisogno di presentazioni, ma va comunque sottolineato quanto in questo caso il tema dell’amicizia, anche tra maschietti e femminucce ( a volte sottovalutato) è la cornice di tutte le loro avventure.

3 libri di avventura per bambini dagli 8 anni

Il mistero della casa viaggiante. Un libro nel quale il mistero fa rimanere i piccoli lettori e le piccole lettici incollate alle pagine; significativo qui è il tema del coraggio e dei legami.

Intrappolati nella storia. Dall’Antico Egitto alla Grecia classica, dall’Impero Romano al Medioevo, fino al Rinascimento e all’Inghilterra Vittoriana: i due protagonisti vivono sfide pericolose e affascinanti avventure, ponendo un accento sul valore della conoscenza.

Mistero a scuola. Una scuola nella quale succedono sparizioni misteriose: questo l’incipit di un racconto fluido, simpatico, teso alla scoperta di un ipotetico colpevole.

3 libri fantasy e mystery dai 9 ai 12 anni

In questa fascia di età i nostri figli e le nostre figlie hanno maturato capacità più complesse come più complesse diventano le loro relazioni fra coetanei ed i rapporti con gli adulti. Qui comincia a diventare importante il messaggio che c’è sotto la trama: dal rispetto verso l’altro, al coraggio di affrontare le difficoltà nel modo più adeguato possibile. Ed è proprio quanto avviene in questi titoli che vi proponiamo qui sotto.

La leggenda sotto la vecchia scuola. Trama serratissima, che non lascia fiato: i nostri figli faranno il tifo per le avventura notturne che vivono i quattro protagonisti. Qui si parla delle conseguenze della guerra, di bullismo e del lato salvifico del perdono e dell’importanza del riscatto, attraverso una storia ammantata di innumerevoli misteri.

La Foresta dei Segreti: Piccole Avventure. Una caccia al tesoro e due fratelli alla ricerca della verità. Coraggio e collaborazione sono i valori cuciti tra i tanti colpi di scema.

Agatha Christie e il fazzoletto cifrato. Lo sfondo dell’apparente quiete della campagna inglese ed una scoperta improvvisa che cambia tutto. Una storia che insegna a non vivere indifferenti ma con una positiva sete di giustizia.