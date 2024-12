Libri educativi da regalare a bambini e ragazzi

Dai miti greci alla storia delle grandi civiltà, dalle biografie di personaggi illustri e curiosi alla galassia: tutti i libri da regalare ai nostri figli e alle nostre figlie, per categorie di interesse e per età.

Fonte: iStock I libri educativi da regalare a bimbi e ragazzi

Quando pensiamo a cosa regalare ai nostri bambini e ragazzi, per Natale, non tutti credono che un libro possa essere apprezzato tanto quanto un giocattolo o una bambola. L’editoria per bambini/e ormai è talmente ricca di titoli e di generi, che è difficile pensare non ve ne sia uno in grado di ammaliare i nostri figli/figlie. Per questo, mettere sotto l’albero di Natale un libro divertente, una piccola biografia, un albo pieno di ammalianti illustrazioni, un testo educativo, un classico rivisitato, rimane un’idea da non scartare a priori ma, anzi, da consigliare anche a zii e nonni spesso alla ricerca di un dono che abbia un suo significato.

Abituati a pensare ai libri dal punto di vista delle performance scolastiche dei nostri figli e delle nostre figlie o come qualcosa da secchioni, siamo spesso portati a credere che Babbo Natale non se ne possa occupare! Certamente è innegabile che chi legge di più, in genere, abbia un lessico più ricco, una migliore capacità di analisi, sia anche un soggetto più curioso con tutte le buone conseguenze, anche a livello di rendimento scolastico, che ne conseguono. Ma l’interesse alla lettura, che è nostro compito stimolare quando i figli sono ancora piccoli, si basa su qualcosa di meraviglioso: sul quell’ umana ed irrefrenabile voglia di sognare nuove storie, nuove avventure, svelare intrighi, comprendere tracce e misteri, svelare colpevoli, calarsi in un’epoca che non si conosce, vestire panni che mai si potranno indossare nella vita vera. Insomma, leggere è davvero una cosa da bambini e bambine di tutte l’età.

Qui vi proponiamo alcuni libri educativi da mettere sotto l’albero di Natale, anche se vostra figlia o vostro figlio avessero dimenticato di inserirli nella letterina per Santa Claus, distinti sia per area di interesse che, all’interno, per fascia di età.

Libri educativi da regalare: miti e leggende

La Grecia, culla dell’arte e meta dei nostri sogni estivi, ha sempre affascinato anche le più piccole ed i più piccoli. Con i suoi miti, le sue leggende, attraverso istrionici, volubili ed a volte anche spesso crudeli dei, raramente le sue storie non sono capaci di tenere altissimo l’interesse dei piccoli e grandi lettori!

Adatto ai più piccolini, intorno ed entro i 5 anni di età, Mitologia Greca per Bambini, attraverso illustrazioni giocose e colorate, accompagna i nostri figli e le nostre figlie a conoscere per la prima volta le storie più importanti di quelle donne e di quegli uomini con i potere dell’ immortalità.

Se i bambini e le bambine amano le avventure, allora, ameranno anche questo trio di libri, da poter acquistare anche singolarmente: l’Odissea, l’Iliade e l’Eneide, adattati ai più giovani per testo ed illustrazioni. Consigliati intorno ai 6-7 anni.

Decisamene molto ben fatto, adatto per chi sa già leggere, Le più belle storie dei miti greci, è un libro coinvolgente: ogni capitolo un mito, una leggenda, con illustrazioni molto curate. L’interesse è più alto intorno ai 7-8 anni di età.

Se lo stile nel quale vengono trattati i miti greci vi piace, un tuffo in Egitto ed un altro nell’antica Roma, sono a portata di mano con Le più belle storie dell’antico Egitto e Le più belle storie dell’antica Roma. Consigliati sempre sopra i 5 anni sino ai 10 circa.

Libri educativi da regalare: storia

La Preistoria, la Grecia, l’antico Egitto ma anche le civiltà misteriose come I Maya o il popolo dei Vichinghi, chi non sogna di dare una sbirciatina a come se la passavano a quei tempi? Con questi 5 libri, dal formato piccolo ed accattivante, dalla copertina flessibile, dai disegni brillanti e simpaticissimi, i più piccoli lo scopriranno! Adatti ai bambini dai 6 anni in su, ogni libro è dedicato ad un argomento specifico, trattando ogni pagina come fosse un breve capitolo. Le tantissime coloratissime illustrazioni aiutano a tenere alta l’attenzione, se a leggere è qualcun altro.

Meravigliosamente affascinati, adatti a lettori e lettrici dai 9 anni circa, sono questi 3 libri da leggere, sfogliare e da costruire e dal maxi formato: Antico Egitto., Antica Roma e MedioEvo. Alla fine di ogni libro, una parte è dedicata alla costruzioni di favolosi modellini coerenti con l’epoca di riferimento.

Se l’interesse per le diverse epoche e le diverse civiltà permane negli anni, Le grandi civiltà del mondo antico, potrebbe essere un libro molto apprezzato per ragazzini e ragazzine decisamente più grandi, dai 12 anni in su.

Libri educativi da regalare: biografie illustri

Galileo, Cleopatra, Napoleone, Elisabetta II, cosa hanno in comune? Questi, come altri tantissimi personaggi passati alla storia per abilità, carattere, vittorie, eccezionali talenti, possono essere dei fantastici libri da regalare ai vostri figli e alle vostre figlie più curiose! Lo stile delle biografie è pensato per i piccoli: un bel formato, snello e coloratissimo, con testi chiari e descrittivi. L’età varia molto in base al personaggio, in genere, dai 5 anni.

Una bella biografia, con illustrazione e testi adatti a piccini, è quella dedicata a Marie Curie. Da leggere prima della nanna, se le piccole curiose ed i piccoli curiosi non vanno ancora in prima elementare, da poter divorare da soli e da sole, se la lettura è ormai il loro pane quotidiano.

Le nostre figlie ed i nostri figli sono più incuriositi dall’arte pittorica che delle date storiche? Un mondo di libri li aspetta per essere sfogliati da loro o letti da voi. Frida Kahlo, Pablo Picasso, sono libri ben scritti, che narrano sia della vita personale dell’artista che dell’epoca in cui essi si facevano strada a suon di pennelli! Possono anche essere letti ai bambini più piccoli di circa 4-5 anni, ma rimangano adatti a tutta l’età della scuola primaria.

E se oltre alla curiosità verso l’arte ci fosse quella verso lo stile, il libro perfetto da regalare ed adatto anche qui indicativamente per l’età della primaria, è quello dedicato alla donna che ha coniato le due C più desiderate al mondo: Coco Chanel.

Libri educativi da regalare: l’universo

Stelle, pianeti, buchi neri, la nascita della vita sulla Terra: ecco a voi il grande fascino dello spazio in un libro chiaro, bello, curato. Il primo libro dello spazio per bambine e bambini dai 4 anni in su, con testi descrittivi ma brevi, per rispondere alla grandi domande che ognuno di noi, prima o poi, si pone.

Cosa incredibili che i ragazzi e le ragazze vorrebbero sapere sullo spazio? Il libro perfetto per loro è 100 Fatti incredibili sullo spazio. Adatto a chi ha fame di risposte e tanta curiosità ma non ha più bisogno delle illustrazioni, intorno agli 8 anni.

Concludiamo con un libro per figli e figlie che sognano le stelle, e magari anche un luminoso futuro navigando tra di esse, Osserviamo le stelle è una guida che illustra come cambia la nostra visuale dello spazio, in base al periodo dell’anno. Per la complessità è adatto ai più grandicelli, dai 10-11 anni.