100 domande per rompere il ghiaccio al primo appuntamento

È il primo appuntamento e lui (o lei) ti piace tantissimo. Non ci speravi più in questo rendez-vous, quando, all’improvviso, si è illuminato lo schermo del tuo smartphone e ti è arrivata la proposta per un aperitivo informale, un drink easy davanti a un tramonto o in centro città, tra il traffico che scorre veloce. Pensi che sia scattato il colpo di fulmine ma, in fondo, lo conosci solo da poche settimane.

La chimica c’è, ma è sufficiente per capire se è la persona giusta? Sicuramente no. Le sensazioni dettate da Cupido sono le più viscerali e immediate, ma entrambi vi dovrete conoscere meglio, durante il primo e gli (eventuali) successivi appuntamenti, per capire se siete adatti a stare insieme. Ecco allora una lista di 100 domande, originali e simpatiche, da fare al primo appuntamento per rompere il ghiaccio e conoscere meglio la persona che si ha di fronte.

100 domande da fare al primo appuntamento

Ci sono tante domande interessanti da fare a un ragazzo, a una ragazza, domande perfette per conoscere meglio una persona. Ce ne sono di curiose, divertenti e imbarazzanti e sono tutte utili per capire se dopo il feeling iniziale si può approdare a qualcosa di diverso. Ve ne proponiamo 100, di vario genere, su diversi argomenti, tutte efficaci e brillanti per conoscere meglio il proprio ragazzo o la propria ragazza. Di solito queste strategie sono una prerogativa femminile, ma… mai dire mai!

Ovviamente sono tutte domande utili, ma evitate di rivolgerle tutte insieme al primo appuntamento, o una piacevole serata si potrebbe trasformare in… un terzo grado!

1. Qual è la tua aspirazione più grande?

2. Quando eri bambino come avresti voluto e non avresti voluto diventare da adulto?

3. Hai mai partecipato a una manifestazione politica? Per quale causa?

4. Qual è la tua opera d’arte preferita?

5. Credi nei fantasmi? Pensi che ci sia qualcosa dopo la morte?

6. Come sono i tuoi genitori?

7. Qual è la musica che proprio non riesci ad ascoltare?

8. Dove hai conosciuto il tuo migliore amico?

9. Qual è il libro che ti è rimasto nel cuore?

10. Fai volontariato? Sei donatore di sangue?

11. A cosa non riesci a rinunciare: alcol, sigarette o caffè?

12. Se un meteorite stesse per colpire la terra e avessi un giorno di tempo prima del crash, come lo trascorreresti?

13. Cosa pensi di chi va in palestra?

14. Cosa pensi di chi non va in palestra?

15. Hai mai partecipato al Gay Pride?

16. Qual è lo stile fashion che ti piace di più?

17. Capi firmati o cesti delle grandi occasioni?

18. Hai mai mentito per riparare a un tuo errore o per salvarti? E com’è finita?

19. Hai mai pensato che i tuoi amici non fossero adatti a te e non ti capissero?

20. Cosa pensi di due che si conoscono e in sei mesi decidono di sposarsi?

21. Cosa pensi di chi non crede nel matrimonio?

22. Sei credente? Ma, soprattutto, sei praticante?

23. Vivi in modo ecosostenibile? Dividi i rifiuti? Cosa fai se vedi una lattina abbandonata in un prato?

24. Quali sono le tue fobie?

25. Che rapporto hai con gli ospedali, i medici e le malattie?

26. Cosa faresti se io non piacessi ai tuoi amici?

27. Cosa faresti se a me non piacessero i tuoi amici?

28. Hai mai subito ingerenze familiari nella vita di coppia?

29. Sei al cinema: cosa scegli tra blockbuster sui supereroi, dramma sentimentale, pellicola indie e thriller sci-fi?

30. A quale cibo non potresti mai e poi mai rinunciare?

31. Qual è la cosa che ti ha fatto più male nel tuo vissuto passato?

32. Cosa fai se vedi una rissa?

33. Cosa fai se siamo in un locale e qualcuno viene a importunarmi?

34. Hai due settimane di vacanza: avventura con zaino in spalla, on the road in America o villaggio turistico con mare blu e comfort di ogni tipo?

35. Che rapporto hai con la gelosia? Sei geloso? Ami che la tua metà lo sia di te?

36. Cosa pensi di una donna che guadagna più del proprio marito o fidanzato?

37. Se non avessi intrapreso il tuo percorso di studi e lavoro, cosa avresti fatto?

38. A che età la prima volta? Era con una persona che amavi o con un partner occasionale?

39. Qual era la tua materia preferita a scuola?

40. Mangi carne? Cosa pensi dei vegetariani e dei vegani?

41. Hai mai avuto il bisogno di controllare la rabbia in qualche circostanza? Come hai reagito?

42. La violenza sulle donne è un problema culturale o giuridico?

43. Se dovessi morire oggi, quale sarebbe il tuo più grande rimpianto?

44. Com’erano le tue estati quando eri bambino?

45. Hai mai avuto animali domestici? Ti piacerebbe averne? Nel caso, quali?

46. Cosa ti piace e cosa non ti piace del Natale?

47. Com’è la domenica ideale, per te?

48. Il concerto che non dimenticherai mai?

49. Il personaggio storico che più ammiri? Come mai?

50. Si viaggia meglio in maniera leggera e spartana o con grandi valigie e con tutti i comfort possibili?

51. Vai a fare shopping: punti direttamente a quello che stai cercando o giri per le vetrine e gli scaffali, giusto per dare un’occhiata?

52. Al liceo eri più vicino ai ragazzi popolari o ai nerd?

53. Hai un weekend libero: cosa fai?

54. Vino o birra?

55. Posso ordinare un altro drink?

56. La serie TV con cui faresti bingewatching selvaggio?

57. La serie TV che ti ha cambiato?

58. Cosa pensi che gli altri pensino di te?

59. Pic-nic o ristorante?

60. Se avessi la possibilità di essere qualcun altro, chi saresti?

61. Qual è il tuo guilty pleasure?

62. In camera da letto è tutto permesso?

63. Qual è l’emoji che usi di più?

64. Sei un animale notturno o un’allodola?

65. Qual era il personaggio Disney che da bambino amavi di più?

66. Se il tuo amico ti chiedesse mille euro in prestito, cosa faresti?

67. Cosa c’è in questo momento all’interno del tuo frigorifero?

68. Qual è stato il momento in cui ti sei sentito più orgoglioso nella tua vita?

69. Brunch domenicale con pancake e cupcake o grigliata di carne con gli amici?

70. Meglio vivere in città o in provincia?

71. Meglio un libro di Agatha Christie o Stephen King?

72. Come prendi il caffè?

73. Qual è la tua posizione politica?

74. Hai un gonfiabile a forma di fenicottero o unicorno? Ti piacerebbe averlo?

75. Qual è stato il momento più bello della tua vita?

76. Dove vanno le anatre quando il lago diventa ghiacciato?

77. Ti piace cucinare? Lo fai spesso?

78. Battezzeresti tuo figlio?

79. Quando ti senti inferiore agli altri o non all’altezza della situazione, come reagisci?

80. C’è un animale che ti fa paura? Perché?

81. Meglio una domenica in giro o a giocare ai videogiochi?

82. Hai una fame da morire: ti butti sul dolce o sul salato?

83. Ti piacerebbe tornare a vivere negli anni ’90?

84. La verdura: la mangi controvoglia, ti piace e non ne faresti a meno o la eviti proprio?

85. Se avessi la possibilità di comprare una seconda casa, dove sarebbe?

86. Tutti hanno una città del cuore: la tua qual è?

87. La domenica è il giorno da dedicare alle partite di calcio?

88. Che lavoro fanno i tuoi genitori?

89. Inviteresti al tuo matrimonio un’ex, se sei stato invitato al suo?

90. Quando piove, eviti il più possibile di usare l’ombrello?

91. A cena fuori, è giusto che paghi l’uomo? Sempre o solo la prima volta?

92. Se potessi cambiare una parte del tuo corpo, quale sarebbe?

93. Qual era il tuo giocattolo preferito, da bambino?

94. Quante scarpe hai?

95. Quando visiti un posto, in media quante foto scatti? Con la Reflex o il cellulare?

96. Ti piacciono le canzoni di Natale?

97. Ogni quanto vai dal parrucchiere?

98. Sorprendi i ladri in casa: come ti comporti?

99. Se ti obbligassero a disinstallare WhatsApp, come reagiresti?

100. Qual è la tua definizione di libertà?