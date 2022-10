Come si fa a riconoscere la persona giusta?

Fonte: iStock Come riconoscere la persona giusta

Non facciamo che ripetercelo, soprattutto dopo le continue delusioni sentimentali: è possibile trovare la persona giusta? E come si fa a riconoscerla tra i fuochi fatui e quegli amori impossibili che si alternano durante il corso della nostra vita?

Ce lo chiediamo tutte le volte che guardiamo, con un pizzico di ingenua invidia, quelle coppie di lunga data che preservano e mantengono una complicità impenetrabile, e che sembrano possedere un segreto che è soltanto loro, e di nessun altro.

Ce lo chiediamo anche quando, stanche e affaticate dall’ennesimo fallimento andiamo alla ricerca di quella persona, con la quale condividere quel cammino che per troppo tempo abbiamo percorso in solitudine.

La persona giusta esiste?

Le delusioni d’amore, quelle che ci costringono a raccogliere i pezzi del cuore in frantumi, molto spesso ci mettono di fronte alla disillusione. Non è poi così difficile rinunciare all’amore, o almeno credere di essere capaci a farlo, quando le ferite che abbiamo dentro sono ancora così profonde e dolorose.

È quello il momento in cui smettiamo di credere alla persona giusta, che sembra più una figura mitologica che una reale. Perché se è vero che avevamo smesso di credere al principe azzurro, e di pensare che avevamo bisogno dell’altra metà della mela per sentirci complete, è anche vero che la convinzione di trovare un uomo in grado di condividere parte di quel cammino chiamato vita non ci ha mai davvero abbandonato.

Ma una domanda, in questo mare di quesiti irrisolti, sorge spontanea: la persona giusta esiste davvero? Sicuramente, almeno una volta nella vita, abbiamo risposto tutte di sì, lo abbiamo fatto quando ci siamo ritrovate a condividere la quotidianità con quel lui o quella lei che ci faceva battere il cuore, che faceva svolazzare le farfalle nello stomaco e che illuminava lo sguardo di pagliuzze dorate. La stessa persona che però non ha mantenuto le promesse, infrangendo tutti i sogni straordinari che desideravamo condividere.

Perché la verità è che per quanto siano inspiegabili i colpi di fulmine, la chimica e le affinità, la persona giusta è quella che sceglie di restare per costruire qualcosa di grandioso, giorno dopo giorno, destinato a restare per l’eternità.

Come riconoscere la persona giusta

È così che si conosce la persona giusta, con il tempo, con l’impegno e con la presenza. Perché il batticuore che nutre quella meravigliosa fase dell’innamoramento a volte non è un indicatore sufficientemente chiaro e, anzi, sa trasformarsi in un’abile ingannatore.

Altre volte è la voglia di innamorarsi, e la paura della solitudine, che ci spingono a pensare che quella persona che è arrivata all’improvviso nella nostra vita, e l’ha stravolta, sia quella giusta. Ma la verità, come abbiamo già detto, è che solo il tempo è capace fornire le risposte che stiamo cercando.

Solo lui sarà in grado di mostrare e dimostrare se, dopo un’attrazione iniziale, potrà sbocciare l’amore. Uno vero e autentico, uno fatto di complicità, reciprocità e presenza. Di affetto e premura, di divertimento, comprensione, dolcezza e gentilezza. Perché l’uomo giusto è proprio questo, quello che accoglie i difetti, prima dei pregi, quello che trova soluzioni, e non problemi, quello che resta anche quando, durante la più terribile delle tempeste, tutti gli altri vanno via.