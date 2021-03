Non è nostro dovere cambiare un uomo, ma è nostro diritto trovare un partner

editato in: da

L’amore è la cosa più preziosa del mondo, quella forza che da sola è in grado di muovere l’universo intero. Ma nessuno è mai riuscito a spiegarlo, a capirlo e a scardinare fino in fondo il vero significato di quel sentimento. Quello che però abbiamo imparato con il tempo e con le nostre esperienze è che l’amore non è sofferenza, né tantomeno sentirsi soli in due.

L’amore non è aspettare invano qualcosa destinata a non arrivare mai, né tantomeno illusione. L’amore non è sacrificio da parte di una donna disposta a tutto per l’uomo che ama tra gli affanni e le vane speranze di un lieto fine. Forse non sappiamo cos’è l’amore, ma abbiamo imparato a capire che molte delle relazioni che viviamo non hanno nulla a che fare con il sentimento più bello e puro del mondo.

E a farne eco, a questa consapevolezza, c’è una frase attribuita a una delle attrici più amate di tutti i tempi, nonché la donna più bella del mondo. Stiamo parlando di Julia Roberts, attrice desiderata e donna estremamente discreta sulla sua vita privata. Una ricerca sulle frasi più belle pronunciate dall’indimenticabile protagonista di Pretty Woman ci restituisce uno dei pensieri più simbolici e autentici di sempre che dovrebbe diventare un mantra per tutte noi:

Donne, non siete un centro riabilitativo per uomini cresciuti male. Non è un vostro dovere quello di aggiustarli, cambiarli, fargli da genitore o crescerli. Voi cercate un partner non un progetto.

Una frase simbolica e significativa, quella della donna dal sorriso più famoso di Hollywood, che riassume alla perfezione tutti i nostri discorsi sull’amore. Perché ci meritiamo un partner in grado di darci tutto l’amore che siamo in grado di dispensare, una persona che, come quella celebre poesia di Frida Khalo, non si stanchi mai di vederci cantare, di proteggerci mentre dormiamo. Un amore che ci voglia spettinate.

E lo sa bene anche Julia Roberts, che dopo la sua infanzia difficile, ha trovato il coraggio di diventare una donna tenace e ribelle. Che non ha mai rinunciato all’amore come dimostrano le sue lunghe relazioni e poi il matrimonio con il cameraman Daniel Moder. Perché lei lo sapeva che per amare, ed essere amate come meritiamo, dobbiamo prima stare bene con noi stesse: Il vero amore non arriva da noi. Il vero amore si trova dentro di noi, ha detto l’attrice.

Insomma Julia Roberts non è solo la nostra celeb del cuore, ma anche un’insegnante di vita. E noi la ringraziamo per averci ricordato che meritiamo molto di più!