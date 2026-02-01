Julia Roberts, la dedica più dolce per il compleanno del marito: “Il mio uomo preferito”

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Getty Images Danny Moder e Julia Roberts

Quasi ci si dimentica che Julia Roberts è una donna sposata, perché quello della diva dal sorriso inconfondibile e Danny Moder – anche lui professionista del cinema – è tra i matrimoni più riservati di Hollywood, nonché uno dei più longevi. Assieme da oltre vent’anni, eppure Julia e Danny non rinunciano a un pizzico di romanticismo. Sono dolcissimi gli auguri che Roberts ha dedicato al marito nel giorno del suo 57esimo compleanno.

La dolce dedica di Julia Roberts

L’ultimo post che appare sul feed Instagram di Julia Roberts è molto diverso da quelli che lo precedono. Nessuna foto dal red carpet, nessun momento dal set: quello che l’attrice ha scelto di mostrare è uno scatto quasi rubato che, sfocato e spontaneo, la mostra in un momento di grande intimità. Roberts si trova a casa, con un vestito comodo e i capelli raccolti, stretta in un caloroso abbraccio al marito Danny Moder.

La romantica foto è stata scelta dalla diva di Pretty Woman (e parecchi altri capolavori) per omaggiare il marito nel giorno del suo 57esimo compleanno. Julia, che di anni ne ha appena uno in più, sotto l’immagine ha scritto: “Il mio giorno preferito. Il mio uomo preferito”. Poche parole, che bastano tuttavia a dimostrare la profondità di un amore in grado di resistere al tempo e alle intemperie. È il 26esimo compleanno che Danny festeggia assieme a Julia, e il romanticismo è quello del primo giorno.

Danny Moder, suo marito da 23 anni

La storia d’amore tra Julia Roberts e Danny Moder ricorda un po’ quella che l’attrice interpretò assieme a Hugh Grant in Notthing Hill. Lei diva di fama mondiale, lui un nip come tutti noi altri, vicino a Hollywood per lavoro, ma ben lontano dai riflettori. Moder era uno dei cameramen di The Mexican, film del 2000 con Robert protagonista. Si guardarono con la telecamera in mezzo e scattò il colpo di fulmine, seppur all’epoca fossero entrambi impegnati in altre relazioni. Julia definì l’incontro con Danny come “il primo vero terremoto della mia vita”.

Due anni dopo le nozze, segretissime e a sorpresa. La coppia invitò gli amici nella casa in New Mexico di lui, si diceva per celebrare il 4 luglio. Sotto i fuochi d’artificio, invece, non ci fu un barbecue ma un matrimonio, che dura ancora oggi e da cui sono nati tre bambini: i gemelli Hazel Patricia e Phinnaeus Walter, arrivati nel 2004, e il minore Herry, classe 2007.

Il segreto di un matrimonio felice

“Non smettere mai di baciarsi. – questo il segreto di Julia Roberts per un matrimonio longevo e felice – Due lavandini separati in bagno e tanti baci”. E anche qualche lettera d’amore non fa male. Intervistata alla trasmissione CBS Sunday Morning nell’anno del loro 20esimo anniversario, l’attrice rivelò che lei e il marito si scambiarono parecchie lettere nei primi anni d’amore. “Ho ancora la prima lettera che mi ha scritto. – aveva aggiunto – E un giorno la mostrerò a Hazel (l’unica figlia femmina) e le dirò: ‘È quello che stai cercando’”. È quello che cerchiamo un po’ tutti.