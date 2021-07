Julia Roberts, la figlia Hazel Moder a Cannes 2021 è identica alla madre

editato in: da

Cannes 2021: variazioni di nero sul red carpet

Un Festival dedicato al cinema ma anche ai figli, quello di Cannes 2021, che ha visto debuttare sul red carpet tanti volti nuovi ma legati in manieri indissolubile a quelli noti e amati dei genitori. Dopo Dylan Penn, è stata la volta di Hazel Moder, figlia di Julia Roberts e Danny.

La giovanissima di casa Moder è nata nel 2004 ed è già identica alla madre. Giunta in Francia per accompagnare il padre Danny alla presentazione del film Flag Day, Hazel ha mostrato tutta la purezza dei suoi anni indossando uno chemisier di pizzo in color champagne. Le Mary Jane che ha portato ai piedi, poi, hanno fatto letteralmente impazzire tutte.

Gli occhi sono quelli di papà, azzurri, ma il sorriso e i lineamenti sono quelli di mamma Julia. Suo anche lo sguardo deciso e profondo, insieme alle labbra carnose e al sorriso dolce che l’hanno sempre classificata come una delle attrici più affascinanti del panorama cinematografico internazionale.

Il suo arrivo sul red carpet non è affatto passato inosservato. La famiglia di Julia Roberts e Moder è sempre stata particolarmente riservata e questa scelta di portarla a Cannes ha fatto sussultare il pubblico, interessato da tempo a conoscerla.

Hazel Patricia è anche la gemella di Phinnaeus Walter, avuti dalla Roberts e Moder nel 2004. Nonostante l’età, studia recitazione da molti anni ed è intenzionata a seguire le orme dei genitori. Chi l’ha conosciuto, è già pronto a scommettere che sia uguale alla madre anche nel carattere e nella personalità, oltre che nella determinazione nel voler portare avanti i propri sogni.

Julia e Danny, che fanno coppia da 20 anni, hanno sempre cercato di tenere lontana la famiglia dal gossip. La loro vita è fatta di piccoli momenti, che possono ancora permettersi di definire normali, proprio come aveva dichiarato la Roberts in occasione del Toronto International Film Festival: “È un essere umano straordinario. Ci divertiamo così tanto. Sono fortunata ad avere Danny. Ogni giorno lo vedo entrare dalla porta di casa ed è come fosse sempre un sogno. Mi dico: ‘Ah, è tornato’. Non perdiamo una partita di calcetto dei figli e baciarsi. Dico davvero. E non è un’esclusiva delle coppie dello spettacolo”.