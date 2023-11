Fonte: IPA Julia Roberts, 10 look iconici dell’attrice dal sorriso inconfondibile

Julia Roberts ha messo a segno un nuovo record, ma questa volta non si tratta del box office. Ai successi al cinema, infatti, l’indimenticabile Pretty Woman ha affiancato un’altra vittoria, di genere decisamente diverso. L’attrice statunitense è riuscita a vendere per una cifra da capogiro la sua casa di San Francisco: le sono bastati pochissimi giorni per concludere un accordo che le ha permesso di guadagnare una cifra molto più alta di quella da lei inizialmente sborsata per la villa. Insomma, la Roberts riesce a combinare un indiscutibile talento per la recitazione con un gran fiuto per gli affari. Quando si dice ‘avere tutte le doti’…

La casa da record di Julia Roberts

Julia Roberts è riuscita a vendere per 11.3 milioni di dollari la sua casa di San Francisco ad un tempo record: un vero e proprio affare per l’attrice, che ha incassato ben 3 milioni in più rispetto alla cifra sborsata inizialmente per la residenza. L’abitazione divenne di proprietà della diva nel 2020, dopo essere rimasta per più di un anno sul mercato senza che nessuno la acquistasse: a Julia, invece, sono bastati 18 giorni per rivenderla ad un prezzo di mercato decisamente più alto di quello iniziale.

Fonte: Getty Images

Costruita nel 1912, la casa si estende su 5 piani per circa 585 metri quadrati e contiene 5 camere da letto e 5 bagni. L’ingresso è arredato con una preziosa scalinata, che conduce ad un bellissimo salone con un grande camino. L’arredamento combina design contemporaneo e dettagli nello stile originale della villa, quello vittoriano. Tra i particolari degni di nota, si citano anche un solarium all’interno di una delle camere da letto, una cucina con vista panoramica sul Golden Gate Bridge e un ben fornito angolo bar.

Il secondo piano dell’abitazione ospita quattro camere, mentre l’ultimo è quasi interamente occupato dalla suite principale. La proprietà include anche due livelli sotterranei: uno che ospita una media-room con maxi schermi ed un garage a due posti, e l’altro in cui invece si trova un’ulteriore camera, più appartata e quindi ideale per concedersi della privacy. Da entrambi i piani, si può accedere al giardino, in cui si trovano alberi di ulivo, aree relax ed una piscina al coperto.

Le altre abitazioni di Pretty Woman

Julia Roberts stupisce tanto sul red carpet quanto per il fiuto in affari. Al momento non è chiaro come intenda investire il guadagno della vendita della sua abituazione di San Francisco: l’attrice potrebbe scegliere di acquistare un’altra casa, magari di dimensioni più piccole, oppure spostare il suo interesse verso altre zone della California. Al momento non si può certo dire che le manchino delle opzioni abitative: nel suo portfolio si contano infatti numerose proprietà, dislocate in aree differenti degli Stati Uniti.

Tra le più note ci sono un attico extra-moderno a New York, un ranch nel New Messico ed una villa poco distante dalla spiaggia alle Hawaii. La sua dimora principale resta tuttavia la residenza nel quartiere di Point Dume, a Malibu. Si tratta di una zona molto gettonata dalle celebrities perché piuttosto vicina in linea d’aria agli studios di Hollywood, dove si registrano moltissimi film e serie tv.