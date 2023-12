Notting Hill, 6 curiosità sul film cult di Julia Roberts e Hugh Grant

Fonte: IPA Julia Roberts e Hugh Grant in "Notting Hill"

Iconico, romantico e sempre attuale nonostante il passare del tempo. Notting Hill è una commedia romantica che è stata in grado di far sognare generazioni, e che Rete 4 ha deciso di regalare ai suoi spettatori nella serata del 26 dicembre per rendere ancora più magica la serata di Santo Stefano. Ma siamo sicuri di conoscere tutto su questa commedia cult? Ecco 6 curiosità che (forse) non tutti conoscono.

6 curiosità su “Notting Hill”

La storia raccontata in Notting Hill è romanticissima: Hugh Grant interpreta William Thacker, un timido libraio che vive e lavora a Notting Hill, a Londra. Sull’orlo del fallimento, la sua vita cambia quando all’interno della sua libreria entra la star del cinema mondiale Anna Scott, interpretata da Julia Roberts. Tra un tè, un libro e un’uscita, i due sembrano perfetti insieme, ma forse i loro mondi sono troppo diversi per permettergli di vivere un lieto fine. Un film romantico intramontabile uscito nel 1999 e che ha avuto e ha tutt’ora un successo incredibile, oltre che alcune curiosità che non tutti conoscono: eccone alcune.

Il ruolo di Julia Roberts è un mix di icone

Nonostante l’intero cast fosse certo che Julia Roberts fosse il volto perfetto per interpretare Anna, non tutti erano convinti che lei avrebbe accettato l’incarico. L’attrice, che ormai era diventata una star mondiale, è stata convinta dal suo agente, che le ha descritto Notting Hill come la migliore commedia romantica della storia. Un pensiero condiviso anche della stessa Roberts che, una volta letta la sceneggiatura, ha accettato immediatamente il ruolo di Anna Scott.

Fonte: IPA

Un personaggio che, nell’immaginario dello sceneggiatore Richard Curtis, avrebbe dovuto assomigliare in parte a Grace Kelly e in parte ad Audrey Hepburn, dando vita a un mix iconico e intramontabile.

Il cachet di Julia Roberts è stato svelato nel film

Proprio perché considerata perfetta per la parte di Anna, la produzione di Notting Hill ha deciso di accettare la richiesta di un importante cachet per assicurarsi la partecipazione di Julia Roberts. Un compenso che viene svelato proprio all’interno del film, in uno dei momenti più iconici: durante la scena della cena di compleanno, ad Anna Scott viene infatti chiesto il compenso del suo ultimo film e lei risponde 15 milioni di dollari. La stessa cifra che l’attrice ha guadagnato grazie a Notting Hill.

Lo (strano) bacio tra Hugh Grant e Julia Roberts

Non tutti i baci sono romantici come sembrano, e quello tra i due protagonisti di Notting Hill sembra non esserlo affatto. In un’intervista dopo le riprese del film, Hugh Grant ha raccontato che non avrebbe voluto baciare la collega Julia Roberts. Il motivo? L’attore considerava la bocca della Roberts troppo grande, a tal punto da procurargli fastidio all’idea di baciarla. Nonostante questo commento molto carino, la Roberts ha perdonato il collega e a continuato a essere disposta a lavorare con lui.

Fonte: IPA

L’iconica panchina non si trova (più) a Londra

I fan delle gite alla scoperta dei luoghi cinematografici più iconici potrebbero rimanere scottati da Romead Garden, il parco che, in Notting Hill, ospita la famosa panchina di legno protagonista del finale. Dopo le riprese del film, infatti, la panchina è stata battuta all’asta e acquistata da un ragazzo australiano per amore della sua fidanzata del tempo. A relazione finita, l’anonimo ha poi donato la panchina alla città di Perth, in Australia. I fan possono scovarla al Queen Gardens, un parco che resta chiuso di notte – proprio come nel film.

La casa di William Thacker

Se c’è una cosa di cui siamo certi, è che in Notting Hill non c’è nulla di lasciato al caso. Un’altra curiosità riguarda la casa di William Thacker, interpretato dal bellissimo Hugh Grant. Il famoso appartamento diventato indimenticabile grazie alla sua graziosa porta blu era la casa di Richard Curtis, lo sceneggiatore del film. La casa di al 280 di Westbourne Park Road, è diventata in pochissimo tempo una tappa fondamentale per i fan, tanto che i proprietari erano stati costretti a colorare la porta di nero, per far sì che i turisti non la riconoscessero. Solo successivamente è stata ricolorata di blu, per poi essere venduta a un’asta di beneficenza per 20.000 sterline.

Il quadro di Marc Chagall

All’interno del film è stato utilizzato una copia del dipinto di Marc Chagall del 1950 La Mariée. Roger Michell, il regista del film, ha raccontato a Entertainment Weekly che il dipinto non è stato scelto a caso, ma è stato voluto perché Curtis era un fan del pittore, e perché La Mariée è un’immagine che “Raffigura il desiderio di qualcosa che è perduto.” I produttori hanno dovuto chiedere l’autorizzazione per poterne produrre una copia al proprietario dell’opera originale e alla Design and Artists Copyright Society. Finite le riprese, la copia del quadro è stata distrutta: “Erano tutti preoccupati perché il nostro falso era fatto troppo bene e avrebbe potuto creare problemi sul mercato” ha raccontato Michell. Una paura condivisibile, considerando che il quadro originale vale 1 milione di dollari.

Dove vedere “Notting Hill”

Notting Hill è un vero e proprio classico: un film che ci piace e ci piacerà sempre proprio perché è in grado di raccontarci con tono fiabesco la storia d’amore tra una celebrità e un ragazzo come molti, rivelandoci però qualcosa in più. Il pensiero che non tutto quello che crediamo irraggiungibile lo è davvero e che l’amore, quello vero, è in grado di sconfiggere stereotipi e divergenze che si sembrano insormontabili. Se anche a voi è tornata la voglia di vivere questa fiaba londinese, potete vedere Notting Hill all’interno del palinsesto di Rete 4 il 26 dicembre in prima serata alle ore 21.