Palinsesti Mediaset, cosa vedere durante le Feste di Natale e Capodanno

Fonte: IPA Federica Panicucci

Le feste natalizie sono alle porte e tra addobbi, regali, pranzi e cenoni, uno dei modi migliori per passare le giornate insieme alle persone che amiamo è scegliere un bel film o un programma da guardare tutti insieme. Anche quest’anno, la scelta proposta dalle varie emittenti televisive è vastissima. Tra film di Natale, concerti e programmi di intrattenimento, si prospetta un ponte natalizio in cui, in tv, ce n’è per tutti i gusti. Scopriamo il palinsesto festivo proposto da Mediaset.

Il palinsesto di Canale 5 per le feste di Natale e Capodanno

Il canale caposaldo dell’emittente Mediaset continuerà a trasmettere Io Canto Generation fino a fine dicembre. Anche il Grande Fratello, reality show condotto da Alfonso Signorini, andrà avanti, prendendosi una pausa per il 25 dicembre e, probabilmente, anche a Capodanno. Nei giorni di festa Canale 5 si dedica alla musica: uno dei canali di punta di Mediaset ha in programma di trasmettere i concerti. Il primo sarà quello di domenica 24 dicembre: Elisa scalderà la sera della vigilia con Buon Natale anche a te, uno show registrato dal suo ultimo concerto che regalerà momenti inediti ed emozionanti grazie ai successi della cantante e tanti brani della tradizione natalizia. Ospiti con lei sul palco del Mediolanum Forum di Assago anche straordinari nomi della musica e dello spettacolo.

Il 25 dicembre andrà in onda il Concerto di Natale condotto da Federica Panicucci, inizialmente programmato per il 26 dicembre, mentre per la sera di Capodanno sempre Federica Panicucci ci terrà compagnia con il tradizionale Concerto in Musica. Canale 5, poi, per tutta la durata delle feste, ci regalerà la visione di tanti film a tema Natale: da quelli italiani con Boldi e De Sica fino agli attesissimi Chi ha incastrato Babbo Natale?,Natale a 5 stelle, Natale a tutti i costi e Natale da chef.

Il palinsesto di Italia 1 per le feste di Natale e Capodanno

Grazie a Italia 1, invece, gli amanti dei grandi classici natalizi potranno gioire. Salutate Le Iene, che termineranno il 19 dicembre per poi tornare il 9 gennaio, Italia 1 ha programmato un grande classico per la Vigilia di Natale: domenica 24 dicembre il canale trasmetterà Una poltrona per due, film del 1983 con Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis ormai diventato un cult indiscusso delle feste natalizie. Per quanto riguarda le altre serate festive, tra una cena e l’altra, potremo goderci una scorpacciata di film. Tra i titoli in programma troviamo la trilogia di Batman, Miracolo nella 34a strada e Richie Rich – Il più ricco del mondo.

Il palinsesto di Rete 4 per le feste di Natale e Capodanno

Rete 4, a differenza di altri canali, non si fermerà la sua programmazione durante il periodo festivo. Sono confermati quindi i programmi in onda dall’inizio della stagione, facendo eccezione per i giorni festivi e le vigilie, che allieteranno gli spettatori grazie ai film. Previsti, per il ciclo Risate all’italiana, Johnny Stecchino, Il marchese del grillo, Non ci resta che piangereeIl ragazzo di campagna. Per quanto riguarda, invece, la rassegna Un biglietto per Hollywood, il canale proporrà Hachiko, The Family Man e il romanticissimo Notting Hill.