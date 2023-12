La magia del Natale al Castello di Windsor dove tutto ricorda Harry e Meghan

È ormai Natale per la famiglia reale inglese: il Castello di Windsor si è vestito per le feste e, anche se da lontano, ci fa sognare, come ogni anno. Le immagini che vengono condivise dal Palazzo ci fanno immergere nel clima perfetto per le corte giornate di dicembre. Alberi addobbati, luci calde ed accoglienti, nastri e candele: non manca nulla. Se non fosse per l’imponente struttura in cui si trovano potrebbe quasi trattarsi di un normale salotto addobbato… Insomma, la dolcezza del periodo è permeato anche nelle fredde dimore dei reali inglesi. Ma scopriamo di più sulle decorazioni dei cittadini più osservati del Regno Unito.

Castello di Windsor: gli addobbi dei reali

Al Castello di Windsor, fondato da Guglielmo il conquistatore nell’XI secolo e casa di ben 40 re e regine (e il preferito della Regina Elisabetta II per passare i fine settimana), è tempo di festa. Nell’immaginario collettivo le fredde giornate inglese sono perfette per rintanarsi al caldo, illuminati solo dalle luminarie colorate e natalizie. Ebbene, la dimora preferita della famiglia reale, come ogni anno, apre le sue porte e ci mostra gli incredibili dettagli dei suoi addobbi. Giovedì 30 novembre, infatti, il Royal Collection Trust ha condiviso nuove foto di alberi di Natale e ghirlande riccamente decorate nella St. George’s Hall.

Fonte: IPA

La residenza reale – dove la regina Elisabetta trascorse gli ultimi anni della sua vita e dove Kate Middleton e il Principe William tengono spesso riunioni poiché la loro casa di famiglia si trova nelle vicinanze – è più bella che mai, addobbata, luminosa e con il calore unico delle feste. Le decorazioni natalizie di quest’anno includono accenni all’incoronazione di Re Carlo e della Regina Camilla, avvenuta a maggio. Il fulcro dell’esposizione festiva è un abete Nordmann alto 20 piedi nella St. George’s Hall, cresciuto nelle vicinanze del Windsor Great Park. Quest’anno è stato sormontato da una Stella della Giarrettiera appositamente commissionata per commemorare il 675° anniversario dell’Ordine della Giarrettiera, il più antico ordine cavalleresco della Gran Bretagna.

Fonte: IPA

Un altro albero di Natale sormontato da una stella giarrettiera sarà nel Crimson Drawing Room, una delle stanze più elaborate del Castello. Si ritiene che gli alberi di Natale provengano dal parco del Castello di Windsor sin dal regno della regina Vittoria (1837–1901).

Windsor addobbato: tutto ricorda Harry e Meghan

Tutto bellissimo, sfarzoso e di classe, proprio come ci aspetteremmo da una dimora come il Castello di Windsor. Anche il tavolo da pranzo lungo 160 piedi nella Waterloo Chamber è decorato con porcellane del Garter Service, che si svolge al Castello di Windsor ogni giugno, e ghirlande sulla Grande Scalinata accoglieranno le visite negli Appartamenti di Stato. Nell’insieme però c’è anche un’importante nota dolente. Tutto lo spazio in cui sono stati allestiti gli imponenti addobbi risuona dei ricordi della coppia più “temuta” del Palazzo: Harry e Meghan. Proprio negli spazi del St. George’s Hall Meghan Markle e il Principe Harry hanno tenuto il loro ricevimento di nozze reali e hanno presentato loro figlio, il principe Archie, al mondo.

Le decorazioni però continuano anche all’esterno, dove ghirlande e fogliame ricoprono i cancelli e i lampioni del parco del Castello. La magia del Natale al Castello di Windsor è aperta al pubblico. La mostra sarà visitabile fino al 1 gennaio. In determinate date di dicembre, i cori delle scuole locali e della comunità eseguiranno canti natalizi sotto l’albero di Natale nella St. George’s Hall.