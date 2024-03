Loredana Bertè dimessa dopo “la terapia d’urto”: come sta

Fonte: Getty Images Loredana Bertè

Novità sulla salute di Loredana Bertè, che dopo essersi sentita male il 12 marzo 2024 poco prima di salire sul palco del Teatro Brancaccio ed essere stata portata in ospedale per accertamenti, ora torna a parlare con i fan in merito alle sue condizioni di salute. Ecco come sta ora la cantante di Pazza.

Loredana Bertè, ricoverata per un dolore addominale

Aveva dovuto annullare la data romana del suo Manifesto Tour per via di un forte dolore addominale che non le ha permesso di esibirsi. Poi la corsa in ospedale per accertamenti d’urgenza. Ore di forte preoccupazione per i fan, che nel pomeriggio del 13 marzo hanno ricevuto ulteriori risposte in merito alla salute di Loredana Bertè e l’annuncio dello spostamento della data a Varese.

Il comunicato stampa ha così voluto spiegare le condizioni della cantante: “Siamo veramente dispiaciuti di dover annunciare che, in seguito al recente ricovero romano di Loredana a causa di problemi acuti all’intestino, (a cui Loredana è già stata operata due volte lo scorso anno) saranno necessari ulteriori accertamenti urgenti. Per questo motivo abbiamo scelto di rinviare il concerto di Loredana Bertè al Teatro di Varese al giorno venerdì 10 maggio prossimo. Siamo sicuri che comprenderete la nostra decisione. Al momento resta confermato il concerto di Torino. Vi terremo aggiornati sulle altre date”.

Poco si sa sui problemi di salute di Loredana: il suo staff ha infatti accennato alla questione con parole piuttosto generiche come dolore acuto addominale, problemi all’intestino, visite specialistiche e accertamenti e terapie d’urgenza. Smentite dal manager della cantante alcune informazioni circolate in precedenza: “Loredana ha avuto e ha in corso un accertamento per un problema all’intestino dove l’anno scorso fu già operata due volte, e non allo stomaco come inizialmente alcune notizie da fonti ospedaliere hanno dichiarato. Non sappiamo peraltro come queste notizie siano trapelate e, che sia chiaro al momento in cui le sto parlando non c’è stata nessuna operazione allo stomaco ed evitato, come scritto, qualsiasi problema che avrebbe potuto intaccare il diaframma”.

Loredana Bertè, le sue parole dopo il ricovero

Dopo ore di silenzio, nella serata del 13 marzo Loredana è tornata a parlare in prima persona: la cantante ha voluto mandare un messaggio ai propri fan cercando di chiarire la situazione e tranquillizzare tutti quelli che non vedono l’ora di vederla tornare sul palco.

In un post Instagram la cantante ha raccontato: “Dear Fenz, Oggi rientro a Milano dopo un breve ricovero romano dove mi hanno fatto una “terapia d’urto” e dove ho iniziato esami ed accertamenti vari che dovrò continuare a Milano seguita da chi di dovere. Sono mortificata per lo spostamento delle date di Roma e Varese ma le mie condizioni fisiche non mi hanno consentito di sostenere impegni come un concerto di 2 ore in piedi senza pause e relativi spostamenti. Sono invece felice di essere riuscita almeno a portare a termine altri impegni meno gravosi per la mia salute. Ci vediamo venerdì in TV a #TheVoiceSenior dove ho messo su un team pazzesco! Con tutto l’amore che posso, Vostra Loredana 💙”