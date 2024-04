Fonte: IPA Francesca Fagnani

Al via una nuova stagione di Belve stasera 2 aprile 2024: Francesca Fagnani torna in TV e “graffia” – in modo metaforico – gli ospiti nel suo studio. Il programma è tra i più seguiti della Rai, e assicura non solo un ottimo ritorno di share, ma anche di critica: in onda su Rai2 a partire dalle ore 21.20, vi sveliamo ospiti e anticipazioni della prima puntata di Belve.

Belve, gli ospiti della puntata del 2 aprile 2024

Francesca Fagnani torna con le sue domande irriverenti. Affilati gli artigli in questi mesi di “riposo” dallo show, Belve torna con un ricco parterre di ospiti. Nella puntata del 2 aprile in studio troviamo Carla Bruni, Matteo Salvini e Loredana Bertè. Il successo del programma è tale che (quasi) nessuno rifiuta di essere intervistato dalla conduttrice, come ha fatto notare Mara Venier a Domenica In: “Senti ma come mai vengono tutti a farsi intervistare e non hanno paura di te? Scusa, ma vengo a Belve così mi pagano pure. Visto che date un sacco di soldi, vengo a Belve“.

L’appuntamento in TV è per stasera 2 aprile alle 21:20: sappiamo già che la formula dello show è rimasta invariata, quindi la conduttrice e l’ospite si ritroveranno nel classico “faccia a faccia”. L’obiettivo è quello di decostruire il personaggio per arrivare alla persona, e quindi togliere di dosso l’armatura brillante che personaggi dello spettacolo, del costume, della politica e della cronaca scelgono di indossare per schermarsi dalle luci dei riflettori. Belve è un fenomeno virale, di fatto: a tal punto da avere collezionato milioni di telespettatori, così come ben quasi 9 milioni di interazioni complessive sui social, tra cui Instagram, X, Facebook e YouTube.

Matteo Salvini, Loredana Bertè e Carla Bruni a Belve: anticipazioni

C’è ovviamente grande attesa per l’intervista a Matteo Salvini a Belve. A riguardo, la Fagnani ha rivelato: “Credo sia un gesto coraggioso da parte sua, fare un’intervista senza paracadute. Faccio fatica a portare i politici, ancor più quelli di sinistra che di destra. Finora è venuto solo Renzi”. Sulla Bertè, invece, ha rivelato: “La corteggio da sempre. È la più grande rockstar, insieme a Gianna Nannini. Mi piace molto come donna, ha tanti registri e ora poi si vuole più bene”.

Nelle prossime puntate, poi, è confermato Fedez: un bel “colpo” per la Fagnani, che riesce così a portare in TV il personaggio del momento. Nella puntata del 2 aprile, intanto, sono state condivise le prime anticipazioni dell’intervista a Loredana Bertè. “Mi sono data parecchio, adesso mi riposo. Sono casta da oltre dieci anni. (…) Sono sempre stata etero, purtroppo, ma sono arrivata a un’età in cui non me ne frega più niente di niente”. Ed è proprio lei ad aprire il ciclo di cinque puntate delle interviste della conduttrice. Stando alle indiscrezioni, tra gli ospiti potrebbero esserci anche Simona Ventura, Marcella Bella, Francesca Cipriani, Alessandro Borghi e Giacomo Giorgio. L’unica che invece continua a dire di “no” alla conduttrice è (a sorpresa) Emma Marrone. “Non so perché”, ha raccontato la Fagnani. In ogni caso, ne vedremo delle… belve. Ne siamo certe.