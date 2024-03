Fonte: IPA Fedez

Fedez e Chiara Ferragni stanno vivendo un periodo di profonda crisi matrimoniale e, infatti, i due hanno deciso di separare, almeno momentaneamente, le loro strade. L’influencer ha confermato il momento complicato nel corso di una recente intervista concessa a Fabio Fazio nella trasmissione Che tempo che fa. La coppia dei Ferragnez, in questo momento, si trova, addirittura, in due nazioni diverse. Chiara Ferragni, infatti, è in vacanza a Dubai con i figli e la sorella Valentina, mentre il rapper ha appena traslocato dalla casa che condivideva con la sua famiglia.

Giorno 28 marzo 2024, Fedez ha anche registrato un’intervista molto attesa. Il cantante, infatti, sarà ospite della puntata del 9 aprile prossimo di Belve. Secondo le indiscrezioni, il marito di Chiara Ferragni si sarebbe emozionato nel parlare della sua relazione amorosa durante la registrazione del programma televisivo.

Fedez, commosso durante la registrazione di Belve

Fedez è tra gli ospiti annunciati della nuova puntata dello show televisivo di Francesca Fagnani, Belve, che verrà mandata in onda su Rai Due. Sull’intervista molto attesa del rapper, che arriva in un momento così particolare della sua vita, numerose sono state le indiscrezioni circolate in rete e sulla stampa. Nei giorni scorsi, infatti, si è parlato di una possibile diffida che sarebbe arrivata alla redazione del programma televisivo da parte di Chiara Ferragni. Ma la stessa Francesca Fagnani ha prontamente smentito la notizia e, sembra che, l’intervista del cantante abbia avuto luogo senza alcun paletto.

Secondo le indiscrezioni delle registrazioni del programma televisivo, che hanno avuto luogo il 28 marzo scorso, Fedez avrebbe parlato a cuore aperto del rapporto con la moglie. Il rapper, infatti, si sarebbe lasciato andare alla commozione, scoppiando, anche, in lacrime. In quest’occasione, il cantante avrebbe smentito che ci sia stato un tradimento tra lui e Chiara Ferragni, come riportato da Adnkronos. Fedez avrebbe dichiarato anche che non sono in atto flirt con altre donne.

Il rapper avrebbe anche parlato del fatto che, adesso, i loro figli Leone e Vittoria, sono sempre mostrati sui social solo di spalle. Secondo la versione di Fedez la scelta di non mostrare più i piccoli di casa sarebbe stata concordata tra tutti e due i genitori, per proteggerli dagli attacchi degli haters.

Fedez, l’addio a Muschio Selvaggio

Fedez sta vivendo diversi cambiamenti negli ultimi giorni. Dopo aver effettuato il trasloco in una nuova casa ed essersi allontanato, così, dalla sua vita al fianco di Chiara Ferragni, il rapper ha anche dovuto salutare il suo podcast Muschio Selvaggio, che verrà portato avanti da Luis Sal, dopo le peripezie giudiziarie che hanno visto la produzione al centro di una battaglia legale. Le parole utilizzate dal cantante su Instagram proprio per celebrare la fine di Muschio Selvaggio, farebbero pensare a un suo possibile futuro ritorno al timone del format social.

Fedez, infatti, dopo aver ripercorso questi ultimi dieci mesi in cui lui e Mr. Marra hanno condotto il format, ha ringraziato i tanti ascoltatori, lasciandoli con un arrivederci e non con un addio: “Grazie a voi per aver seguito fino a ora. A presto (forse)”.